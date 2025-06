En el Perú, cada 5 horas muere una mujer a causa de cáncer de cuello uterino

El 70% de casos de cáncer de cuello uterino se detectan en estado avanzado: Esta es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer peruana.

La Liga Contra el Cáncer lanza la campaña “Útero sin vergüenza”: Para incentivar a todas las mujeres a realizarse un chequeo preventivo en los Centros Detectores.

El último estudio elaborado por The Global Cancer Observatory (Globocan) precisó que en el Perú cada 5 horas muere una mujer a causa del cáncer de Cuello Uterino. Además en nuestro país se detectan 4279 nuevos casos anualmente y fallecen 2288, lo que la convierte en la segunda enfermedad que causa la muerte en las mujeres.

“Lo más preocupante es que a pesar del alto índice de mortalidad a causa de esta enfermedad, aún existe una gran brecha en los despistajes tempranos debido al desconocimiento, desinterés, incluso por prejuicios y miedo a ser señaladas por la sociedad. Es esencial que las mujeres acudan a realizarse chequeos ginecológicos para detectar si existe presencia de lesiones iniciales en el cuello uterino, estas pueden ser curadas si se detectan a tiempo” indicó, Manuel Álvarez, Ginecólogo Oncólogo de la Liga Contra el Cáncer.

Según las cifras recogidas por la Liga Contra el Cáncer durante la ejecución de sus campañas, el 40% de las mujeres no realiza un despistaje por desconocimiento de la enfermedad, mientras que el 25% tiene a una pareja machista que les impide realizarse el despistaje. Por su parte el 15% señala que teme a un diagnóstico desfavorable, otro 15% dice tener vergüenza de ser examinada, mientras que el 5% ha sido víctima de violencia física.

“Por esta razón las estadísticas recogidas por nuestra institución soportan la importancia de nuestra campaña “Útero sin vergüenza» que busca incentivar a todas las mujeres a realizarse un chequeo anual, porque te permite detectar estas lesiones antes de que se conviertan en una enfermedad mortal” afirmó, Manuel Álvarez, Ginecólogo Oncólogo de la Liga Contra el Cáncer.

Campaña por el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino

Teniendo en cuenta la proximidad del Día Mundial de Cáncer de Cuello Uterino que se celebra este 26 de marzo, la Liga contra el cáncer lanza su campaña “Útero sin vergüenza». Con esta iniciativa se busca que todas las mujeres peruanas puedan realizarse despistajes totalmente gratuitos desde hoy hasta el 22 de marzo en el Centro Comercial Real Plaza Pro y desde el 23 al 25 de marzo en el Real Plaza de Primavera. Por otro lado también se realizará chequeos preventivos en centro de descartes ubicado en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727), desde hoy hasta el 31 de marzo por una donación de 35 soles. Adicionalmente en el día central (26 de marzo) se desarrollará una activación de prevención en el Parque de Exposición de Lima, donde la comunidad podrá acudir y participar de 11:00 am a 3:00 p.m de charlas educativas y chequeos ginecológicos preventivos gratuitos para mujeres.

Además, también se realizarán despistajes de cáncer de cuello uterino en diferentes provincias como Arequipa, Cusco y Moquegua, durante el mes de marzo.

Las personas interesadas que deseen programar sus citas podrán hacerlo llamando a la central telefónica: 2040404, escribiendo al WhatsApp 988562238. Atenderán con todos los protocolos de bioseguridad en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am