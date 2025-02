Empresas son premiadas por inclusión femenina en el sector tecnológico

Las empresas y organizaciones que están a la vanguardia de la inclusión femenina en tecnología saben que la importancia de sumar a más mujeres a esta área es una ventaja competitiva que no pueden dejar pasar. La creación de productos y servicios más innovadores, inclusivos y diversos es la clave que las llevará a cumplir las metas que se han propuesto.

Son varias las industrias que están liderando este camino y, en el marco del Mes de la Mujer, 23 empresas de Latinoamérica fueron reconocidas por los premios LITA -Latam Inclusive Tech Awards- que, cada año, destaca a organizaciones que operan en América Latina y que, mediante diversos programas y acciones, están contribuyendo a disminuir y eliminar la brecha de género en tecnología.

Para ser parte de la categoría «Top Latam Tech Female Employer», se consideró la cantidad de egresadas de Laboratoria –edtech que busca formar y propiciar la empleabilidad de más mujeres en el sector tecnológico- que contrataron las empresas en las especialidades de Web Development y UX Design. Se consideró a más de 260 empresas que contrataron talento de Laboratoria en 2022.

Las ganadoras son:

Categoría Empresa Rubro Menos de 50 colaboradores 1. Caleidos Servicios y consultoría TI 2. Curador Desarrollo web 3. Cursalab Servicios de RRHH Entre 51 y 500 colaboradores 1. IT Globers Desarrollo de software 2. SES Digital Servicios de diseño 3. Onikom Desarrollo de software 4. Pravaler Servicios financieros 5. Pipo Saúde Servicios y consultoría TI Entre 501 y 1000 colaboradores 1. Nuclea Servicios financieros Entre 1001 y 5000 colaboradores 1. Banco Pichincha Banca 2. Seguros Bolívar Banca 3. Improving Servicios y consultoría TI 4. Falabella Retail Chile Retail 5. MediaMonks Servicios de publicidad 6. Sngular Servicios y consultoría TI Más de 5001 colaboradores 1. Mercado Libre Tecnología, información e internet 2. Raízen Combustibles 3. Deloitte Consultoría y servicios de negocios 4. Bradesco Banca 5. Accenture Servicios y consultoría TI 6. Citigroup Banca

Además de este reconocimiento, hay dos premios adicionales que se entregan a través de LITA. El primero es “Hackeando la brecha”, que es entregado directamente por Laboratoria a compañías que destacan por generar diversas iniciativas de manera anual con Laboratoria, en pro de disminuir la brecha de género en la industria tech. Este año, el ganador de este reconocimiento es NTT Data, compañía global de servicios y consultoría en TI.

El segundo premio es “Iniciativa pionera”, que reconoce a una iniciativa única en materia de diversidad e inclusión que está haciendo un cambio en la cultura de las empresas. Luego de pasar por una fase de postulaciones abiertas y el filtro de un jurado experto, compuesto por Gabriela Rocha, Co-fundadora y Directora Ejecutiva de Laboratoria, Clara Aranda, PhD y Disruptive Technology Officer, Gender and Economic Inclusion Group en International Finance Corporation y Marisol Araiza, Vicepresidenta de Global Technology en J.P.Morgan, la empresa ganadora en 2023 es Globant, con su iniciativa becas “Code Your Future by Globant University”.

“A través de los premios LITA, queremos destacar a las empresas que se han comprometido con la inclusión de mujeres en tecnología, entendiendo la importancia de que sus equipos sean más diversos e inclusivos. Son cada vez más las organizaciones e industrias que entienden el valor que aportan las mujeres en sus equipos y han apostado por ellas. Pero sabemos que necesitamos más, y es por eso que incentivamos a más empresas y organizaciones a ser protagonistas de este cambio y ayudar a garantizar más contrataciones a lo largo del año”, comenta Daniela Jaramillo, Head of Global Employability de Laboratoria.