Empresas pisqueras deben innovarse

Respecto al lanzamiento en Chile de una bebida llamada ‘Cusqueño Sour’, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Alfonso Velásquez Tuesta, dijo que si bien es un tema sensible, por el uso de un insumo peruano y un gentilicio que representa al Perú, lo importante es que las empresas pisqueras nacionales sigan innovando para llegar con una oferta más variada y renovada a los mercados internacionales.

Refirió que Perú está dando pasos firmes en el posicionamiento del Pisco; y de Machu Picchu y Cusco como un destino turístico representativo, por lo que algunas personas del país vecino están aprovechando esos nombres para vender más. “Las autoridades peruanas deben evaluar la situación y analizar si cabe alguna acción”, comentó.

Luego de indicar que en Chile demandan insumos peruanos porque son los mejores y eso indudablemente impacta en las ventas, Velásquez resaltó que en Perú hay empresas que responden a un mundo dinámico, en el que los consumidores demandan cada día más productos ‘ready to drink, es decir, listos para consumir.

Mencionó que ya se comercializan bebidas como Pisco Sour y Chilcano envasados y que se hace necesario que más empresas sigan ese camino y que se sumen los pequeños productores artesanales de Pisco. Precisamente, ADEX a través de ADEX Escuela, realizará Diplomados dirigidos a ellos.

“Los productores accederán a una preparación académica acorde a las exigencias de los mercados más exigentes y recibirán capacitación en temas como normatividad, rotulado y certificaciones. Se les dará las herramientas para que puedan estandarizar su producción y tener una visión más amplia que les permita conquistar cualquier destino”, apuntó.

Asimismo, organizará Diplomados y cursos de Mixología y Coctelería, con la finalidad que el mercado internacional disfrute nuestro Pisco con diferentes pulpas de frutas y agregados como maca y hierbas aromáticas propias del interior del país.

Exportación

ADEX informó que la exportación de Pisco está en proceso de recuperación. En el primer trimestre del año el monto ascendió a US$ 1 millón 495 mil, 50.1% más que en el mismo periodo del año pasado. En años anteriores (enero-marzo) las cifras fueron mayores. En el 2016 los despachos sumaron US$ 1 millón 725 mil y en el 2017 US$ 1 millón 524 mil.

