Emergencia por lluvias: más de 2,500 afectados dejan huaicos en San Jerónimo de Huarochirí

Un muerto, 800 damnificados y más de 2,500 afectados dejan hasta el momento los huaicos que afectaron esta semana al distrito de San Jerónimo, en la provincia de Huarochiri, afirmó el alcalde Nick Aponte Quispe.

Sostuvo que la situación es dramática para muchas familias que lo han perdido todo y que requieren ayuda inmediata de la región, el Gobierno Central y el sector privado.

«El municipio no se da abasto ni con sus recursos ni con su personal y está dando toda la ayuda que no es posible sobre todo porque la incertidumbre continúa y se temen mas huaicos«. declaró para una entrevista a Tv Perú.

El burgomaestre reconoció que las viviendas de muchas familias están ubicadas en sectores vulnerables y que lamentablemente es una situación difícil de solucionar por el momento salvo la atención a los damnificados además de la limpieza de la zona.

Dijo que la zona donde han ocurrido los huaicos es el anexo 22 que tiene unos 100,00 habitantes y es una de las mas grandes de la zona conocida como El Valle.

«Es la primera vez que ocurre una situación de este tipo, se sabía que en épocas de lluvia se activan de dos o tres quebradas pero ahora han sido 17 y la situación es impredecible incluso se ha denunciado fuga de gas natural en algunas zonas», expresó.

Anciana fallecida

De otro lado, lamentó el fallecimiento de la señora Eugenia Coronel de 63 años que estaba al interior de su vivienda cuando sucedió el huaico.

«Eso ha ocurrido al promediar las 2.30 de la tarde, cuando todo era un caos y se denunció su desaparición y a las 6 de tarde se encontró su cuerpo enterrado por el lodo», explicó.

El alcalde también destacó la acción de unos vecinos que rescataron a un niño que era arrastrado por el huaico y le salvaron la vida.

«Felizmente no han habido mas fallecidos y hay que tener en cuenta que muchos padres dejan a sus menores en albergue u hogares porque van a trabajar y no pueden llevarlo pero no les ha pasado nada«, afirmó.

Ayuda inmediata

Aponte Quispe dijo que en estos momentos requieren aydua en alimentos, carpas, ropa, frazadas.maquinaria pesada principalmente.

«He conversado con la presidenta Dina Boluarte y han venido los ministros de Justicia y Agricultura y han comprometido su apoyo que esperamos llegue pronto«, manifestó al señalar que también está coordinando con el Gobierno Regional de Lima.

Agregó que los equipos del municipio están recabando toda la información correspondiente, llenando las fichas EDAN para poder entregarles la ayuda humanitaria.

Finalmente dijo que se también requieren ayuda para la limpieza del agua empozada para evitar que aparezca el dengue «lo que sería catastrófico en estos momentos».

Fuente: Andina