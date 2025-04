Elecciones 2022: No se exigirá carnet de vacunación para poder votar

La actualización de los protocolos para el ingreso a los locales de votación durante los comicios municipales y regionales del 2 de octubre, no considera la presentación del carnet de vacunación contra la covid-19, recordó la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

El subgerente de documentación e investigación electoral del citado organismo, Rafael Arias, señaló también, en el programa ‘Andina al Día’ de la Agencia Andina, que los parámetros establecidos para preservar la seguridad sanitaria de los votantes, han sido coordinados con el Ministerio de Salud.

“Ya no se va a solicitar el carnet con el número de vacunas para poder ir a votar”, indicó.

Sin embargo, Arias refirió que sí se exigirá a los votantes llevar puesta una mascarilla tipo KN-95 o doble mascarilla simple.

Otras medidas preventivas que se habilitarán en los locales de votación serán la instalación de puntos de desinfección de manos y el intercalado de las aulas en las que estarán las mesas de sufragio, a fin de evitar aglomeraciones en las colas de votantes.

Miembros de mesa

Por otro lado, el funcionario exhortó a revisar la página web consultaelectoral.onpe.gob.pe, a fin de certificar si uno ha salido elegido miembro de mesa, y también el local en el que le corresponderá emitir su voto.

De igual manera, recomendó tener en cuenta con precisión las causales a las que se pueden apelar para solicitar una excusa o justificación para no ser miembro de mesa.

También consideró necesario que los ciudadanos que conocen casos de miembros de mesa con impedimentos para ejercer dicha función, presenten la tacha correspondiente. Recordó que familiares con parentesco consanguíneos no pueden ser miembros de una misma mesa de votación.

Arias invocó también a quienes han sido designados miembros de mesa, a cumplir con asistir el día de la votación. No hacerlo podría implicar no abrir la mesa que les corresponde, impidiendo que todos los votantes de ella no ejerzan su derecho al sufragio.

Adelantó, asimismo, que los días 18 y 25 de setiembre se desarrollarán jornadas de capacitación para que los miembros de mesa puedan conocer sus atribuciones y funciones. De igual manera, se pondrá a disposición de ellos herramientas virtuales de consulta en la página web de la ONPE.

