El tiro con arco cautiva a los jóvenes

Entusiasmo y concentración se notó en los jóvenes que participaron en el taller de Tiro con Arco, que dio inicio a las celebraciones de la semana de la juventud en el distrito de Miraflores.

El taller tuvo como escenario el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla y contó con la presencia de la joven regidora Flavia Ramos Esquén. “Tengo 21 años y no bien me enteré que habían abierto esta disciplina deportiva para los jóvenes decidí inscribirme y aprender algo nuevo. Disciplina que no se practica masivamente en el Perú. Pocos distritos como Miraflores lo promueven“, señaló la autoridad.

20 jóvenes intervinieron en el taller, recibiendo clases teóricas y prácticas. Los jóvenes expresaron su agradecimiento a la Municipalidad de Miraflores por brindarles la oportunidad de practicar Tiro con Arco, disciplina que tiene sus orígenes en el antiguo Egipto.

La Municipalidad de Miraflores busca incentivar y masificar diversas disciplinas deportivas , tal el caso del tiro con arco. Seguro que de esa cantera saldrán nuevos valores que representarán al país.