“El cóndor pasa”: La canción peruana que dio la vuelta al mundo

Muchos reconocen a “El Cóndor Pasa”, una melodía que literalmente dio la vuelta al mundo y cuyos acordes hacen rememorar a más de uno el esplendor de una época pasada, en donde existió un gran imperio llamado el Imperio Incaico, una cultura milenaria cuyo recuerdo se resiste a desaparecer a pesar del paso del tiempo y de la modernidad existente. El año 1913 un ciudadano peruano nacido en la ciudad de Huánuco, crearía esta composición musical cuyo estreno en el mes de Diciembre de ese mismo año en el teatro Mazzi, sito en la Plaza Santa Ana ubicada en el distrito de Barrios Altos, Lima, sería muy comentado por la prensa de la época. Su nombre: DANIEL ALOMIA ROBLES.

El tema compuesto como una zarzuela y cuyo argumento fue escrito por el dramaturgo Julio Baudouin de la Paz, narra las desventuras de unos trabajadores del yacimiento minero “Yapac” en los andes peruanos enfrentándose a sus amos explotadores. Años después, Robles cedería los derechos del arreglo para piano de dicha obra a la editorial Edward B. Marks Music Corp. el año 1933, en Nueva York, mientras aquel estuvo residiendo en los Estados Unidos. Para ese entonces, el trabajo como compositor de Robles ya era tan conocido que muchas instituciones y personalidades manifestaron su interés por su obra, entre ellas el presidente estadounidense Warren G. Harding, quien deseaba que su ópera “Illa Cori” formara parte de las celebraciones en conmemoración de la Apertura del Canal de Panamá el año 1926. Por desgracia, la sorpresiva muerte de Harding en 1923 frustró el proyecto.

En 1963 el grupo folklórico argentino LOS INCAS (llamado posteriormente URUBAMBA) grabaron una versión de dicho tema que incluyeron en varios discos EP y LP, entre ellos “Amérique Latine”, “Amérique Du Sud” entre otros Los Incas El condor pasa 1963 VERSION ORIGINALE – YouTube. Esa versión fue la que escucharía el dúo estadounidense de folk-rock SIMON & GARFUNKEL al coincidir ambas agrupaciones en una presentación en el Théâtre De l’Est Parisien en París, Francia el año 1965. Al preguntarles Simon sobre la posibilidad de usar la melodía como parte de su próxima producción, éstos les responden que era una melodía folklórica andina con arreglos de Jorge Milchberg (2) el director del grupo. Simon modificó los arreglos y creó una letra en inglés denominando al tema como “If You Cold” Simon & Garfunkel – El Condor Pasa (If I Could) – YouTube como parte de su disco “Bridge Over Troubled Water” publicado en 1970, a la vez que explicaba en los créditos que la composición era un antiguo yaraví de la época de Túpac Amaru II. Es a partir de allí que la canción sería conocida a nivel mundial. Hay que aclarar que la versión original del tema no tenía letra pues, posteriormente, el escritor Armando Robles Godoy le crearía una para ese fin. Además, el tema no estaba compuesto para ejecutarse con instrumentos andinos, esto era debido a la formación musical de Robles quien tuvo formación académica como músico de cámara y pianista. En consecuencia, los arreglos originales del tema estaban hechos exclusivamente para orquesta de cámara, tal como se deduce de la reconstrucción de dicha melodía en base a las partituras originales, y estrenada el 14, 15 y 16 de Noviembre del año 2013, en el teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería (U.N.I.) de Lima, Perú, conmemorando su primer centenario El Cóndor Pasa Única Versión Original, según la partitura de Daniel Alomía Robles – YouTube.

Antes de hacerse conocida la versión de SIMON & GARFUNKEL, para ese entonces ya se habían grabado varias versiones del mismo pues, años antes, ya existía una versión del año 1917 grabada por la agrupación peruana LA ORQUESTA DEL ZOOLOGICO (3) para el sello Victor Talking Machine Company, mas tarde RCA Victor El Cóndor Pasa .1917. Primera Grabación.Orquesta del Zoológico – YouTube; y otra versión del año 1958 grabada en París, Francia por el grupo folklórico argentino L’ENSEMBLE ACHALAY (4) para el sello BAM El cóndor pasa… 1958. Primera versión folclorizada. Ensamble Achalay. – YouTube, años antes que el grupo LOS INCAS la incorporase a su repertorio definitivamente.

Tendría que pasar varios años para que, en el año 2004 el Instituto Nacional de Cultura (Actualmente Ministerio de Cultura) reconociera la melodía “El Cóndor Pasa” perteneciente al compositor Daniel Alomía Robles como “Patrimonio de la Nación”, siendo considerado actualmente como “El Segundo Himno Nacional del Perú”

(1) Existe la creencia que el tema “El Cóndor Pasa” fue incluído en el disco de oro que transportó la sonda “Voyager” lanzada por la NASA en 1977, con la intención de revelar la existencia de la raza humana a los posibles seres extraterrestres en un viaje a través del cosmos. Lo cierto es que dicha melodía no está en ese disco pues, aparte de otras figuran únicamente 2 temas peruanos: “Panpipes And Drum Song” Voyager’s Golden Record: Panpipes and drum song – Peru – YouTube y “Wedding Song” Voyager’s Golden Record – Wedding song – Peru – YouTube.

(2) Daniel Alomía Robles no fue citado como compositor original de la obra. La razón es que Jorge Milchberg la había registrado como suya pues el primero ya había vendido los derechos de autor años antes, tal como se describe líneas arriba.

(3) Se le llamaba así, pues era la orquesta encargada de amenizar las veladas y/o reuniones en el Zoológico del Parque de la Exposición.

(4) Banda de música folklórica fundada por Ricardo Galeazzi, ex integrante y fundador del grupo LOS INCAS, quien había dejado el grupo en 1958.

