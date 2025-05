El avance del 5G sobre Perú

La llegada de esta conectividad al territorio peruano brinda muchas más oportunidades para todos los usuarios. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre esto.

¿En qué situación está el 5G dentro de Perú?

En este sentido, Perú está innovando mucho en cuanto a la tecnología. Por ejemplo, hemos visto que en el 2021 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó una aprobación para que dos operadoras comiencen a implementar las distintas líneas de conectividad 5G, con el objetivo de mejorar la conexión en el país.

Esto ocurrió porque, debido a la pandemia, empezaron a comprender la importancia que tiene la conectividad. Esto aplica no solamente para la recreación, como se puede ver a la hora de consumir contenido, sino también en el propio trabajo. Es decir, la gente utiliza Internet para realizar las operaciones del día a día para el trabajo, incluso con un absoluto home-office.

Por lo tanto, la idea es que el 5G aparezca como una chance de optimizar los resultados a la hora de trabajar y hacer todas las actividades en un dispositivo tecnológico. En teoría, esta conectividad garantiza que la conexión será de hasta 10 veces más rápida que la del 4G, que también tiene una buena velocidad, aunque no tanto una amplia cobertura.

El problema de la cobertura de Internet

Justamente, este era un tema que preocupaba a las autoridades peruanas. Si bien la velocidad del 4G en el territorio es buena, el problema es que no llega a todos los lugares del país. En este sentido, se podía apreciar que las regiones rurales no tenían una buena conectividad e incluso directamente la señal en esa zona no estaba habilitada.

Esto tenía un impacto para todas las personas que querían trabajar a través de Internet desde ubicaciones lejanas a las de los grandes centros urbanos. Es decir, si una persona quería hacer teletrabajo desde un pequeño pueblo de pocos habitantes, sí o sí necesitaría de la tecnología WiFi para acceder, pues la del 4G no captaría esa señal.

Ahora, con la llegada del 5G se podrá solucionar esto, ya que la idea es que todo el territorio tenga acceso a esta tecnología. Sin embargo, eso no es todo: también se buscará un salto cualitativo, con el objetivo de que las cosas se puedan realizar de una manera mucho más veloz y eficiente, sin importar cuál sea.

Por ejemplo, ahora las personas que quieran descargar una película con el 4G seguramente verán que tardará varios minutos e incluso horas. En cambio, con la tecnología 5G esto podría ocurrir en tan solo unos segundos, algo que será realmente útil para que los smartphones tengan cada vez más usos en el día a día.

Sin dudas, el 5G en Perú será una novedad importante que veremos con el correr de las semanas.