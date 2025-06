«EL AMARRAO”: El nuevo tema de la gran Orquesta Internacional

Tras uno de sus mayores éxitos como “Estás pisao”, la ‘Gran Orquesta Internacional’, lanza el tema “El Amarrao”, que promete ser un boom en la escena nacional.

“La canción escrita por Héctor Suárez y Alexander Blas, trata de un hombre que era movidito, juerguero, callejero, etc, que andaba en fiestas, hasta que apareció una chica de la cual se enamoró y ahora ya no desea salir, solo estar con su mujer de arriba para abajo, todos se burlan de él, pero la novia tenía un As bajo la manga, lo descubrirán al final del videoclip, así que no se lo pueden perder. Es un tema muy divertido que estamos seguros que el público se enganchará”, expresó Christian Domínguez, líder de la agrupación.

A puertas de cumplir 10 años de formación, ‘Gran Orquesta Internacional’ ha sabido consolidarse en el mercado de la cumbia por su peculiar estilo y compuesta por una delantera conformada por Christian Domínguez, Dimas Isla, Diego Chuquitaype, Dennys Alvarado y Johann Castro acompañados de un gran marco musical, llevan en su haber diversos éxitos como “Me gusta todo de ti”, “Golpes en el corazón”, “Ruleta de amor”, “El amor más grande” y los destacados “Estás pisao”, “Tu fiesta” y “Maricucha”, lo que los ha permitido viajar por todo el Perú y a países como Bolivia, Chile, Ecuador en Latinoamérica además de España, Italia, Bélgica, entre otros, en Europa.