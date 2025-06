Ejecutivo presenta avances en proyectos de inversión que se ejecutan en La Convención

También suscribió acuerdos con federaciones de cultivo tradicional de hoja de coca.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentó en el distrito de Quillabamba (Cusco) los avances de los proyectos de inversión que impulsa el Ejecutivo en materia de agricultura, educación, hidrocarburos, salud y transporte, a fin de garantizar el desarrollo integral de la provincia de La Convención.

Fue durante su participación en la Mesa Técnica de Desarrollo Integral de la Provincia de La Convención, en donde también estuvieron presentes los ministros de Desarrollo Agrario y Riego y Educación, Andrés Alencastre y Rosendo Serna, respectivamente.

«Desde la PCM haremos seguimiento para garantizar que las autoridades en los tres niveles de gobierno ejecuten el presupuesto de acuerdo a las metas previstas. Todos estamos aquí para trabajar y ejecutar el presupuesto para el desarrollo de obras públicas, con transparencia y sin corrupción», manifestó el jefe del Gabinete Ministerial.

Asimismo, informó que, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provias Descentralizado, se realiza el mantenimiento rutinario y periódico del tramo Echarati – Palma Real – Kiteni – Kepashiato – Kimbiri, por S/ 6 millones, y la priorización de la Carretera Santa María – Santa Teresa – Puente Hidroeléctrica Machupicchu, obra en ejecución con una inversión de S/ 571 millones.

Por parte del Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), se ejecuta el Hospital de Quillabamba con una inversión total de S/ 216 millones y con un avance de físico de 28%. Sobre esta obra, el jefe del Gabinete Ministerial anunció que a partir de agosto de este año se iniciará el proceso de licitación para el equipamiento por S/ 60 millones.

El titular de la PCM señaló que el Ministerio de Energía y Minas realizará la transferencia de 13 millones de soles al Gobierno Regional de Cusco, a fin de concluir el expediente técnico de la planta de fraccionamiento de Kepashiato. Además, indicó que se han iniciado las gestiones para contratar la elaboración del estudio para la continuidad del Gaseoducto Sur Peruano, ahora SITGAS.

En tanto, el Ministerio de Educación se comprometió a dotar con siete módulos a la institución educativa Alto Salkantay, en el distrito de Santa Teresa, mientras que el Ministerio de Agricultura atiende la dotación de guano de isla a la provincia de La Convención, lo que ha permitido satisfacer la demanda de los productores.

Cultivo tradicional de hoja de coca

Previamente, el titular de la PCM participó en la “Mesa técnica para la atención de la problemática de la comercialización de la hoja de coca en el departamento de Cusco”, en donde reiteró el compromiso del Ejecutivo para atender las problemáticas vinculadas a la hoja de coca y luchar contra el narcotráfico.

“Nosotros le decimos no al narcotráfico, rotundamente, pero eso no quiere decir que vamos a decir no a este producto milenario como es la hoja de coca. Por ello los hemos convocado, para atender sus preocupaciones con compromiso y responsabilidad, para que con el trabajo de todos logremos mejorar la situación en la que se encuentra la Empresa Nacional de Coca (Enaco)”, aseguró Torres.

Durante la jornada, el jefe del Gabinete Ministerial suscribió, con las federaciones de cultivo tradicional de hoja de coca, un acta de acuerdos entre los que destaca el compromiso del Gobierno a comprar la hoja de coca del 2022 mediante el trabajo de la Enaco.

Asimismo, en el marco de la mesa técnica, se establece la conformación del subgrupo de trabajo 2 para la reestructuración de la Enaco, de acuerdo a la Resolución Ministerial N°282-2021-PCM, en donde participarán funcionarios de alto nivel del Estado. Asimismo, se coordinará con Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad (Fonafe) para acelerar el proceso de selección de directores faltantes de Enaco.

Fuente: Agencia Andina