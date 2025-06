Efectos de la pandemia: Se incrementan embarazos no planificados y muertes maternas en el Perú

Se proyecta un incremento del 40% de nacimientos no planificados.

En lo que va del año se han registrado más de 300 muertes maternas, de las cuales 20 decesos fueron de mujeres menores de 17 años.

Debido a la actual Emergencia Sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19, en el Perú se registró un preocupante descenso en la atención del Programa de Planificación Familiar, lo que generó que miles de mujeres y hombres en edad fértil que accedían frecuentemente al uso de métodos anticonceptivos de forma gratuita dejarán de hacerlo, estando a expuestos a embarazos no planificados y muertes maternas.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las consecuencias más notorias por la actual pandemia, sería el incremento de embarazos no planificados a nivel mundial, y Perú no sería la excepción. Se estima que, en nuestro país, debido al acceso restringido a los servicios de Planificación Familiar y al bajo uso de métodos anticonceptivos modernos, se incrementaría en un 40% las muertes maternas en comparación al año pasado y un aumento de hasta 100 mil nacimientos no planificados durante el periodo 2020-2021, según un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El embarazo adolescente registra un incremento del 12% en todo el país; sin embargo, en algunas regiones como Iquitos, esta cifra puede ser mayor. Para el doctor Guillermo Atencio “esto tiene una repercusión directa con el incremento de muertes maternas debido a las restricciones para acceder a métodos anticonceptivos modernos, consulta y consejería en caso de los adolescentes”, expresó el director de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.

Por otro lado, las cifras de muertes martes van en aumento. En lo que va del año, hasta el mes octubre, se han registrado 316 muertes maternas directas e indirectas, superando las cifras totales del 2019. Los departamentos con mayor incidencia de muertes fueron: Lima Metropolitana, Loreto, Ucayali, Lambayeque, La Libertad, Junín, Piura y Cusco, los cuales concentran el 62% del total de muertes. Sin embargo, la edad promedio de las mujeres fallecidas fue de 30 años, registrando 22 casos en menores de 17 años, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA.

Entre las principales causas directas de muertes fueron: trastornos hipertensivos 22.3% y hemorragia obstétrica 16.3%. Mientras que entre las causas indirectas fueron 17.7% enfermedad por Covid-19.

Por este motivo, el Ministerio de Salud desde hace unos meses ha reanudado la atención en Planificación Familiar para que la población pueda acceder gratuitamente a los métodos anticonceptivos de su preferencia en todos los establecimientos de salud a nivel nacional.

Para ello, los servicios de Planificación Familiar durante estos meses de Emergencia Sanitaria se vienen realizando, previa cita, en más de 8 mil establecimientos de salud a nivel nacional, en donde se puede acceder a diversos métodos anticonceptivos gratuitos como pastillas anticonceptivas, preservativos (masculinos y femeninos), inyección mensual y trimestral, entre otros.

Además, se viene brindando los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC), como el DIU y el implante subdérmico, los cuales con una sola visita al establecimiento de salud, las mujeres pueden protegerse entre 3 y 12 años dependiendo de cuál anticonceptivo elijan. De esta manera, se exponen menos frente a la COVID-19.

Asimismo, para aquellas personas que deseen contar con teleasesoría médica se podrá agendar citas a través de la web www.teleatiendo.minsa.gob.pe y en caso se desee conocer más sobre los métodos anticonceptivos y los centros de salud más cercanos a su domicilio donde pueden acceder a ellos, se podrá llamar a la línea gratuita del Ministerio de Salud 113, opción 3, la cual atiende las 24 horas, durante los 365 días del año.