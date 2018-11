Educación temprana impedirá que lleguemos a niveles de diabetes de la región

Actualmente el 7% de la población en el país tiene diabetes como consecuencia de los cambios por los que está pasando la sociedad que repercuten en el aumento de casos.

Se requiere políticas de prevención y educación, que empiezan desde la primera infancia, para contrarrestar cifras que mantienen tendencia de crecimiento.

El número de casos de diabetes se incrementó en las dos últimas décadas en el país, como consecuencia del aumento de los factores de riesgo. Los niños están teniendo cada vez más sobrepeso y obesidad, por lo que se proyecta que el futuro cercano traerá un mayor número de casos. Para enfrentar esta realidad se requiere tomar medidas, como la educación temprana y etiquetado de alimentos, para no igualar la prevalencia que tienen países de la región como Chile y México, señaló Germán Málaga, profesor principal de la carrera de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el especialista mencionó que muchos indican que la diabetes no es un problema de salud pública porque no estamos como Chile o México, pero lo que la tendencia señala, es que la población peruana irá en un incesante aumento. Agregó que el sistema de salud, ya colapsado, puede verse absolutamente sobrepasado con el aumento de la incidencia que se avecina.

“Chile tiene un problema serio, en América Latina tiene el mayor porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad, y está muy cerca de México, que es el que tiene mayor incidencia de diabetes. Esto tiene que ver con características genéticas y sobre todo, con malos hábitos alimenticios, sobrepeso, obesidad, falta de ejercicios y la ingesta calórica basada en carbohidratos. En general, el Perú está en una situación intermedia alta a nivel regional”, refirió Germán Málaga.

Manifestó que los niños que son obesos entre los 2 a 6 años o tienen sobrepeso, tienen una mayor probabilidad de que al final de su adolescencia mantengan esta tendencia. Por ello es fundamental prestarles atención desde su primera infancia, para que tengan hábitos alimenticios apropiados y saludables que impidan que tengan sobrepeso y obesidad. Al tener niños y adolescentes sanos vamos a tener adultos con peso normal.

El también investigador del Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la UPCH resaltó que para combatir la diabetes lo primero es la educación, desde la primera infancia. “A veces vemos a niños que apenas están empezando a andar y están tomando, por ejemplo, gaseosa en su biberón, lo cual es un tema muy grave”, reveló.

Indicó que, como todas las enfermedades, hay factores de riesgo. Hay personas que tienen más tendencia a tener diabetes, aquellas con sobrepeso, obesidad, que no hacen ejercicios, tienen dietas con alto contenido de carbohidratos y alto índice glucémico como las harinas refinadas, las harinas blancas, los fideos, el pan, los dulces, los postres y los excesos de carbohidratos como papa, arroz, fideos, entre otros.

“Estamos encontrando cada vez más casos de diabetes en jóvenes. En general, los casos diagnosticados en el Perú están aumentando, cifras recientes indican que aproximadamente el 7% de la población tiene diabetes y viene acompañada de los cambios que está pasando la sociedad y todo eso repercute en el aumento de casos de la enfermedad”, dijo Germán Málaga.

Tratamiento para toda la vida

Los tratamientos de diabetes son caros en la medida de que son para toda la vida porque la diabetes no se cura. “El mejor tratamiento contra la diabetes es la prevención, hay estudios que demuestran en personas con riesgo de tener diabetes que, al ser expuestos a una dieta y ejercicio apropiado vs medicamentos, la primera opción funciona mejor que la segunda”, sostuvo.

Germán Málaga puntualizó que a veces hay problemas con la metformina, pese a que no es cara, por su distribución o disponibilidad que no son adecuadas, como lo demostró un estudio realizado por Crónicas. Sin embargo, este medicamento solo no es suficiente para controlar la diabetes, por ello están surgiendo otros nuevos que previenen las complicaciones más temidas de la diabetes como son los infartos cardiacos y otras enfermedades cardiovasculares, pero los precios son altos. “Los pacientes de diabetes muchas veces necesitan más de un medicamento, los que encarece tremendamente el tratamiento”, finalizó.

Detalles

La diabetes es una enfermedad que consiste en la elevación del nivel de azúcar, médicamente llamada glucosa, en la sangre, que puede presentarse sin síntomas hasta cuando se tiene valores muy altos. Cuando se está por encima de 180 recién genera síntomas.

Los principales síntomas son: cansancio, falta de energía y vitabilidad. Luego inician los otros más conocidos como el aumento de sed y de apetito, la baja de peso y el aumento de la cantidad de orina, entre otros.

