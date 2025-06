Ecuador: Nuevo mapa político: se impone Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales

Elecciones Ecuador 2023: Resultados de candidatos a prefectos y alcaldes ganadores por provincia

Con una larga jornada de conteo y en algunas localidades incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó los resultados preliminares de la jornada cívica del domingo 5 de febrero de 2023.

Estas votaciones todavía tienen 10 días para ser revisadas, imputadas y si es necesario proceder con el reconteo. Las nuevas autoridades serán posesionadas el 14 de mayo de 2023.

Azuay (Cuenca)

Prefecto Cristobal Lloret (20,23 %) Revolución Ciudadana

Alcalde de capital Cristian Zamora (18,75 %) Izquierda Democrática y del Movimiento Mover

Bolívar (Guaranda)

Prefecto Aníbal Coronel (42,89 %) Pachakutik

Alcalde de capital Inti Yumbay (47,79 %) Movimiento Alianza Sociedad Mas 63

Cañar (Azogues)

Prefecto Zoila Coronel (31,02%) Cañar Renace Contigo-Creo-Suma-PSC

Alcalde de capital empate técnico Carlos Sucuzhañay (27,26%) Pachakutik 18 y Martín Serrano (27,07%)Contigo-Creo-Suma-PSC

Carchi (Tulcán)

Prefecto Julio Robles (61,04%) Movimiento Social Conservador, lista 63.

Alcalde de capital Andrés Ruano (29,7%) Movimiento RETO 33

Chimborazo ( Riobamba)

Prefecto Hermel Tayupanda Cuvi (29,69 %) Izquierda Democrática

Alcalde de capital John Vinueza (22,04% ) Alianza “Vecinos en Acción”- Centro Democrático 1 y Reto 33

Cotopaxi (Latacunga)

Prefecto Lourdes Tibán (19,42 %) Pachakutik

Alcalde de capital Fabricio Tinajero (35,44 %) Unidad Popular-Pid-PSE

El Oro (Machala)

Prefecto Clemente Bravo (59,54 %) Alianza PSC y el movimiento Sur Unido Regional (SUR)

Alcalde de capital Darío Macas (40,92 %) Revolución Ciudadana

Esmeraldas (Ciudad Esmeraldas)

Prefecto Roberta Zambrano (53,73 %) Partido Social Cristiano (PSC)

Alcalde de capital Vicko Villacís (29,58%) Alianza Unión por la Revolución Ciudadana

Galápagos (San Cristóbal )

Prefecto (en esta provincia no se elije)

Alcalde de capital Rolando Caiza (38,14%) PSC

Guayas (Guayaquil)

Prefecto Marcela Aguiñaga (34,4 %)Revolución Ciudadana

Alcalde de capital Aquiles Álvarez (39,50 %)Revolución Ciudadana

Imbabura (Ibarra)

Prefecto Ricard Calderon (33,59%)Revolución Ciudadana

Alcalde de capital Alvaro Castillo (37,51%) Movimiento Avanza

Loja (Loja)

Prefecto María Sanchez (23,96 %) Izquierda Democrática

Alcalde de capital Franco Quezada (29.92 %) Movimiento Solidez, esperanza y Respeto (Ser)

Los Ríos (Babahoyo)

Prefecto Jonny Terán (37,7 %) PSC

Alcalde de capital Gustavo Barquet (41,36%) listas 35 (PAIS), Centro Democrático y Mov. Renovador Babahoyense

Manabí (Portoviejo)

Prefecto Leonardo Orlando con (42, 8 %) Movimiento Revolución Ciudadana

Alcalde de capital Javier Pincay (27,8%) Movimiento Avanza lista 8

Morona Santiago (Macas)

Prefecto Tiyua Uyunkar (41,94%) Pachakutik

Alcalde de capital Franklin Galarza (47,22 %) Alianza PSP 3 y CREO

Napo (Tena)

Prefecto José Toapanta (42,8%)Pachakutik

Alcalde de capital Jimmy Reyes (50%)Pachakutik

Orellana ( Francisco de Orellana)

Prefecto Magali Orellana (34,6 %) Unidad Orellanense (lista 2 y 3)

Alcalde de capital Ricardo Ramirez (40,78%) Alianza de la Renovación

Pastaza (Puyo)

Prefecto Andre Granda (29,26%) Alianza 63-20

Alcalde de capital Patricio García (27,49%) Alianza 63-20

Pichincha (Quito)

Prefecto Paola Pabón en primer lugar (27,89 %)Revolución Ciudadana

Alcalde de capital Pabel Muñoz alcanzó (25,10 %)Revolución Ciudadana

Santa Elena (Santa Elena)

Prefecto Verónica Palma (54,95 %) Pachakutik

Alcalde de capital Andrés Aguilar (30,40 %) Alianza Unete 1-8-20-100-106-111

Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo)

Prefecto Johana Núñez (41,32 %)Alianza Construír 100 y la Revolución Ciudadana 5

Alcalde de capital Wilson Erazo alcanzó (60,96 %) Alianza Construír 100 y la Revolución Ciudadana 5

Sucumbíos (Nueva Loja)

Prefecto Yofre Poma (33,01%)Revolución Ciudadana

Alcalde de capital Ernesto Buitron (56,02%)Revolución Ciudadana

Tungurahua (Ambato)

Prefecto Manuel Caizabanda (38,59 %)Pachakutik

Alcalde de capital Diana Caiza (32,19%)Pachakutik

Zamora Chinchipe (Zamora)

Prefecto Patricio Quezada (53,79) Movimiento Suma 23

Alcalde de capital

Esta información fue tomada de la página del CNE, con corte 9:00 de este lunes 6 de febrero de 2023. Para algunas localidades aún no hay datos subidos.

Resultados elecciones Ecuador 2023: el Correísmo y Pachakutik se afianzan como las organizaciones políticas predominantes

La elección de prefectos en 23 provincias del país marcaron el posicionamiento de varias organizaciones políticas. La Revolución Ciudadana, la organización encabezada por el expresidente Rafael Correa, se convertiría en la que mayor cantidad de prefecturas acapara.

Afianza su poder con siete prefecturas, las de Imbabura Pichincha, Santo Domingo, Guayas, Manabí, Azuay, Sucumbíos. Un dato importante de esta configuración es que entre esas están las tres provincias con mayor población del país.

Le sigue Pachakutik, organización política que consigió las prefecturas de Cotopaxi, Tungrahua, Bolívar, Morona Santiago, Napo y Santa Elena. Así mantiene su hegemonía en las tres provincias centrales del país, con importante influencia indígena, además de dos provincias Amazónicas y una de la costa.

El Partido Social Cristiano sufrió un revés al perder la prefectura del Guayas y en esta elección se hará solamente de tres prefecturas, la de Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, mientras que la Izquierda Democrática tendría las prefecturas de Chimborazo y Loja.

Una de las organizaciones más golpeadas en los comicios es CREO, partido de gobierno que solo tiene la representación provincial de Cañar, en una alianza con Sociedad Patriótica y SUMA. Este último partido también tiene la prefectura de Zamora, mientras que Unidad Popular y Sociedad Patriótica en alianza tendrán la prefectura de Orellana.

Dos prefecturas serán de movimientos locales, la de Pastaza con la Alianza Ánimo y la de Carchi con el Movimiento Conservador.

Otro de los datos que arroja el proceso es que de los 10 prefectos que buscaron la reelección, siete lo habrían conseguido, según el avance del escrutinio oficial.

En cambio en relación a las alcaldías el Correísmo acapara la de seis de las capitales provinciales, mientras Pachakutik tiene tres de ellas. Los resultados son significativos para el correísmo que tiene el mando de Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes del país.

‘Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al Gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad’, dijo Guillermo Lasso sobre los resultados adversos del referéndum

El presidente de la República, Guillermo Lasso, terminó con el silencio desde que finalizó la jornada electoral del domingo y se pronunció la noche del lunes sobre los datos oficiales, que hasta el momento reflejan que el no gana en las ocho preguntas del referéndum que promovió.Aceptó los resultados adversos que no favorecen a su administración. Dijo que si se juntara a quienes votaron a favor y en contra de la consulta popular se encontraría que tienen en común las mismas aspiraciones: más seguridad, mejor educación, mejor salud, más trabajo, mejores empleos y salarios, y reducción del costo de la vida.“Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al Gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad, pero también lo fue a toda la dirigencia política y el Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente”, manifestó Lasso y aseguró que acoge ese llamado.

En ese sentido, hizo un llamado a toda la dirigencia política del país para “construir un gran acuerdo”.

Felicitó a los virtuales ganadores de los comicios seccionales y los invitó a trabajar en conjunto.

A pesar del rechazo mayoritario a las ocho preguntas del referéndum, Lasso defendió su propuesta. Afirmó que los ejes presentados son centrales para la construcción del país: combate al delito organizado, racionalización del gasto de la política. saneamiento institucional y cuidado ambiental.

Dijo que acepta que la mayoría de ciudadanos no estén de acuerdo con sus planteamientos. Sin embargo, señaló que se debe propiciar un debate amplio y sin dogmas sobre cómo enfrentar al narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política.

Lamentó que en los últimos años se ha instalado en el país una cultura política que ve en quien piensa diferente a un adversario e inclusive a un enemigo. “Es en la diversidad donde debemos encontrar el punto de partida”, aclaró.

Guillermo Lasso habló de que “en un Ecuador nuevo” se debe lograr que las campañas electorales trasciendan de los personalismos, “que desdibuja el contenido real de aquello que se debate”.

Apuntó que el Gobierno toma lo sucedido con el referéndum “como la oportunidad de escucharlos, de aprender e incluso de reconectar” con la ciudadanía. Y se comprometió a trabajar por las necesidades del país.

Lasso convoca a un acuerdo nacional y Correa le responde que debe ser removido

Unos minutos después de que el presidente Guillermo Lasso reconociera la respuesta mayoritaria que dice ‘NO’ al referéndum que el propuso y convocó a los demás partidos políticos a promover un gran acuerdo nacional, el expresidente Rafael Correa no acogió tal mensaje y llamó a removerlo antes de que termine su mandato.

“Un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones”, empezó por escribir en Twitter Correa, cuyo partido político, Revolución Ciudadana, ha salido victorioso de unas elecciones seccionales que son un termómetro para las presidenciales del 2025.

Pero Correa no quiere esperar tanto. Envalentonado por el triunfo de sus candidatos en las principales cuidades y provincias de Ecuador (aunque en promedio fuese solo con los votos de 3 o 4 ciudadanos por cada 10 electores), el prófugo líder de la Revolución Ciudadana ya mostró la próxima carta que se quiere jugar.

“Debemos superar el simplismo de que democracia es esperar elecciones cada cuatro años. Lasso es un gran FRAUDE, cómplice de la destrucción de la Patria, y constitucionalmente debe ser removido”, apostilló Correa, quien tiene cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana y para esta campaña se ha movido entre Bélgica, Colombia y México.

Sobre la ventaja del NO sobre el SI, Lasso dijo esta noche que el pronunciamiento de los electores “fue un llamado del pueblo al Gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad, pero también fue (un llamado) a toda la dirigencia política y al Estado”.

El mandatario interpretó que el rechazo obedece a que la gente está cansada de los pleitos entre políticos y demanda de ellos un trabajo coordinado para atender asuntos prioritarios como la seguridad, empleo, salud, educación y asistencia social.

Pero este mensaje no caló en el líder del correísmo que terminó su mensaje con la frase “el mandato está revocado”, algo que intentó hacer la Asamblea Nacional contra Lasso el año pasado pero no tuvo los votos suficientes para lograr su destitución.

Fuente: Agencia Nodal | El Comercio | Ecuavisa | El Universo