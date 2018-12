Dunia Felices: “La discapacidad no significa que no podamos luchar por nuestros objetivos”

-Para nadadora clasificada a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 compartió sus experiencias en el Día Internacional de las Personas con discapacidad.

-“Los Juegos Parapanamericanos servirán para que todos se den cuenta que las personas con discapacidad pueden realizar deporte”.

El 03 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para reconocer los derechos de muchos ciudadanos en el mundo que salen adelante a pesar de las dificultades que la sociedad le presenta. Es por ello que la Embajadora de Lima 2019, Dunia Felices, llevó su valiente historia de vida a los niños del colegio Villa Jardín, en San Luis.

La brillante Para nadadora nacional compartió con los alumnos su experiencia de vida, que es un ejemplo de lucha para todos. “Yo nunca dejé de pelear por mis sueños. La discapacidad no significa que no podamos luchar por nuestros objetivos. Yo empecé a hacer deporte hace un año y desde ese momento me puse como objetivo ganar todos. Tengo muchas medallas y hace poco gané tres de oro en Colombia”, dijo Dunia Felices, generando los aplausos de los más de 400 alumnos que estudian en dicho plantel.

Los estudiantes del nivel primario del colegio Villa Jardín de San Luis tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas a la Embajadora de Lima 2019, sobre su vida y su pasión por el deporte. “Tengan claro que cuando vean a una persona con discapacidad no se asombren. Es igual a ustedes. Nos puede costar más para movilizarnos. Pero tenemos los mismos derechos y deberes. Los Juegos Parapanamericanos servirán para que ustedes se den cuenta de todo lo que podemos hacer en el deporte”, expresó la Embajadora.

A la reunión también llegó la mascota de Lima 2019, “Milco”, quien despertó el interés y el entusiasmo de los niños.

Dunia Felices manifestó sentirse emocionada por el cariño que le brindaron los niños. “Es conmovedor y me emociona estar cerca de los alumnos. Muchos de ellos sabían del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y eso es importante para nosotros, porque muestra su respeto hacia todos”, expresó.

El colegio también cuenta entre sus alumnos con niños con algún tipo de discapacidad. La institución está muy cerca de la VIDENA, la mayor sede de competencias en Lima 2019, por lo que prometieron asistir al evento multideportivo más importante del continente, que se realizará en nuestro país desde el 26 de julio de 2019.

Me gusta: Me gusta Cargando...