Drones espían a Latina TV en el estreno de «El Gran Chef Famosos»

Mónica Delta recibió en los estudios de Punto Final a José Peláez, flamante conductor de El Gran Chef Famosos dándole una cálida bienvenida en representación de toda la familia latina.

El encuentro de las figuras latinas estuvo cargado de buena vibra y mucha alegría, pero también de una confesión inesperada del conductor: “Mónica, hay un tema… parece que el estreno del programa no solo ha causado expectativa aquí en el canal, han encontrado drones vigilando lo que está ocurriendo en Latina. No se sabe de quién es, no se sabe si es de otro canal o de donde vienen… ”, expresó José Peláez con la sencillez que lo caracteriza.

Como es de conocimiento público, la primera temporada de El Gran Chef Famosos estrena el día de mañana y va de lunes a viernes a las 8:00 p.m. y sábados a las 10:00 p.m. por las pantallas de Latina. Un conductor, tres jurados y 12 participantes. Una apuesta por contenido familiar donde la diversión está asegurada.