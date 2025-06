Dos tercios de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar del mundo no tienen acceso a Internet en el hogar, según un nuevo informe de UNICEF y la UIT

Dos tercios de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar del mundo, es decir, 1.300 millones de niños de entre 3 y 17 años, no tienen conexión a Internet en sus hogares, según un nuevo informe conjunto de UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

En el informe, titulado How Many Children and Youth Have Internet Access at Home? (Cuántos niños y jóvenes tienen acceso a Internet en el hogar), se señala que la falta de acceso es similar entre las y los jóvenes de 15 a 24 años, ya que 759 millones de jóvenes, o el 63%, no disponen de conexión en el hogar.

“El hecho de que tantos niños y jóvenes no tengan Internet en sus hogares es más que una brecha digital: es un precipicio digital”, dijo Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. “La falta de conectividad no sólo limita la capacidad de los niños y jóvenes para conectarse en línea. Les impide competir en la economía moderna. Los aísla del mundo. Y en el caso de que se produzcan cierres de escuelas, como los que han sufrido actualmente millones de niños debido a la COVID-19, les lleva a perder la educación. Para decirlo sin rodeos: la falta de acceso a Internet le está costando el futuro a la próxima generación”.

Casi 250 millones de estudiantes en todo el mundo todavía están afectados por el cierre de escuelas a causa de la COVID-19, lo que obliga a millones de estudiantes a confiar en el aprendizaje virtual. Para aquellos que no tienen acceso a Internet, la educación puede quedar fuera de su alcance. Incluso antes de la pandemia, una cohorte cada vez mayor de jóvenes necesitaba aprender capacidades básicas, transferibles, digitales, profesionales y empresariales para poder competir en la economía del siglo XXI.

La brecha digital está perpetuando las desigualdades que ya dividen a los países y las comunidades, señala el informe. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los hogares más pobres, de las zonas rurales y de los países con ingresos más bajos están quedando aún más atrás con respecto a sus pares y tienen muy pocas oportunidades de ponerse al día.

A escala mundial, entre los niños, niñas y adolescentes en edad escolar de los hogares más ricos, el 58% tiene conexión a Internet en su casa, en comparación con sólo el 16% de los hogares más pobres. También existe la misma disparidad en el nivel de ingresos de los países. Menos de 1 de cada 20 niños en edad escolar de los países de ingresos bajos tiene conexión a Internet en su casa, en comparación con casi 9 de cada 10 de los países de ingresos altos.

“Ante la pandemia, el Estado peruano respondió rápidamente para desplegar una estrategia nacional de educación a distancia”, dijo Ana de Mendoza, Representante de UNICEF en el Perú. “Sin embargo, es urgente acelerar el acceso a Internet para las familias que viven en áreas rurales y en situación de pobreza para asegurar que ningún niño o niña se quede atrás en sus estudios.”

En el Perú, el Ministerio de Educación reporta que el 58% de las familias que accedió a los contenidos de Aprendo en Casa en octubre lo hizo a través de Internet. Los niños, niñas y adolescentes urbanos habrían tenido más probabilidades de tener acceso. Según OSIPTEL, el regulador nacional de las telecomunicaciones, al 2019 el 76.2% de hogares en el Perú tiene acceso a Internet fijo o movil en casa. Sin embargo, mientras en Lima Metropolitana 9 de cada 10 hogares tienen acceso a Internet, esta cifra se disminuye a 8 de cada 10 en el resto de las zonas urbanas del país y a solo 4 de cada 10 en las zonas rurales.

“La conexión de las poblaciones rurales sigue siendo un desafío formidable”, dijo el Secretario General de la UIT, Houlin Zhao. “Como muestra el informe de la UIT titulado Measuring digital development: Facts and figures 2020 (Medición del desarrollo digital: Hechos y cifras para 2020), hay grandes extensiones en las zonas rurales que no disponen de una red de banda ancha móvil, y son menos los hogares que tienen acceso a Internet en las zonas rurales. La brecha en la adopción de la banda ancha móvil y el uso de Internet entre los países desarrollados y los países en desarrollo es especialmente profunda, lo que coloca a casi 1.300 millones de niños en edad escolar, en su mayoría de países de bajos ingresos y regiones rurales, en riesgo de perder su educación por no tener acceso a Internet en el hogar”.

También hay disparidades geográficas dentro de los países y entre las regiones. A nivel mundial, alrededor del 60% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar de las zonas urbanas no tienen acceso a Internet en el hogar, en comparación con alrededor de las tres cuartas partes de los chicos y chicas en edad escolar de los hogares rurales. Los niños, niñas y adolescentes en edad escolar de África Subsahariana y el Asia Meridional son los más afectados, ya que alrededor de 9 de cada 10 ellos y ellas no están conectados.

Región Niños, niñas y adolescentes en edad escolar de 3 a 17 años sin conexión en el hogar África Occidental y Central 95% – 194 millones África Oriental y Meridional 88% – 191 millones Asia Meridional 88% – 449 millones Oriente Medio y África del Norte 75% – 89 millones América Latina y el Caribe 49% – 74 millones Europa Oriental y Asia Central 42% – 36 millones Asia Oriental y el Pacífico 32% – 183 millones Mundial 67% – 1.300 millones

El año pasado, UNICEF y la UIT lanzaron Giga, una iniciativa mundial para conectar a Internet a todas las escuelas y a las comunidades que las rodean. En colaboración con los gobiernos, Giga ha trazado el mapa de más de 800.000 escuelas en 30 países. Con estos datos, Giga trabaja con los gobiernos, la industria, el sector civil y los aliados del sector privado para elaborar casos convincentes de inversión a fin de atraer una financiación mixta público-privada que permita construir la infraestructura de conectividad necesaria para establecer soluciones de aprendizaje digital y otros servicios.

La iniciativa colabora ahora en el marco de la iniciativa “Reimaginar la educación” y en coordinación con Generación Sin Límites. A través de la iniciativa “Reimaginar la educación”, UNICEF procura abordar la crisis del aprendizaje y transformar la educación ofreciendo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes un acceso igualitario al aprendizaje digital de calidad. Una clave para lograrlo es la conectividad universal a Internet.

Basándose en estos esfuerzos y en la importancia del compromiso de los y las jóvenes, la UIT ha puesto en marcha la iniciativa Generación Connect para capacitar a los y las jóvenes a fin de que puedan intervenir y participar en el mundo digital.

Aunque las cifras del informe de UNICEF y la UIT presentan un panorama alarmante, es probable que la situación empeore debido a diversos factores agravantes, como la falta de asequibilidad y de seguridad y los deficientes niveles de conocimientos digitales. Según los datos más recientes de la UIT, los escasos conocimientos digitales siguen siendo un obstáculo para una participación significativa en una sociedad digital, mientras que la telefonía móvil y el acceso a Internet siguen siendo demasiado costosos para muchas personas en el mundo en desarrollo como resultado de las grandes disparidades en el poder adquisitivo.

Incluso cuando los niños, niñas y adolescentes tienen una conexión en el hogar, es posible que no puedan acceder a ella debido a la presión de las tareas domésticas o del trabajo, la falta de dispositivos suficientes en los hogares, el hecho de que a las niñas se les permita menos o ningún acceso a Internet, o la falta de comprensión sobre cómo se puede acceder a las oportunidades en línea. También hay cuestiones relacionadas con la seguridad en línea, ya que los padres suelen estar insuficientemente preparados para proteger a sus hijos e hijas.