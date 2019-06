Donald Trump busca que México se convierta en un dique de contención de migrantes

Con estas acciones, el presidente de Estados Unidos busca ganar electores.

Ciudad de México a 16 de junio de 2019.-El presidente de Estados Unidos ha hecho del problema migratorio un asunto de índole electoral, señalaron Marten Brienen de Oklahoma State University (OSU) y Derzu Ramírez Ortiz, doctores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla(UPAEP).

En conferencia de prensa, coincidieron también en manifestar que estas decisiones y presiones por parte del presidente Donald Trump, pueden generarle costos negativos a México, porque cuál va a ser el incentivo de Donald Trump, “que México acepte en algunos meses más la figura jurídica del Tercer País Seguro. Qué significa esto, que cualquier migrante que entre a territorio mexicano y quiera pedir asilo a los Estados Unidos, con todas las de la ley, el país norteamericano va poder rechazar esa petición, argumentado que México ya se ha convertido en un tercer país seguro”.

Marten Brienen, es doctor en sociología y ciencias políticas por la Universidad de Ámsterdam y es catedrático en estudios Latinoamericanos en la Universidad Estatal de Oklahoma y durante el verano está como profesor visitante en la Escuela de Relaciones Internacionales de la UPAEP, para impartir el curso de Estudios Regionales de América Latina y el Caribe.

“Estamos viviendo una situación en donde dos países vecinos, dos países amigos ahora tienen un problema. En Estados Unidos tenemos un presidente que está entrando en un periodo de elecciones y para sus elecciones es muy importante generar interés y ese interés lo genera con el tema de la migración y la amenaza de incrementar los aranceles por el momento del 5 por ciento y si México no hace nada para parar este problema de los migrantes que vienen de Centroamérica, viajando por México para llegar a loa Estados Unidos, se irán incrementando. Son unos aranceles que probablemente son ilegales, aranceles que a los republicanos por nada les gustan y que incluso van en contra del nuevo acuerdo comercial entre ambas naciones”, señaló Marten Brienen, profesor investigador en Estudios Latinoamericanos de Oklahoma State University.

Agregó que hay que recordar que Donald Trump es autor del nuevo acuerdo comercial con México y Canadá y los aranceles que pretende imponer a México van en contra de este nuevo tratado.

Indicó que el gobierno estadounidense ha señalado en diferentes momentos que están llegando un sinnúmero de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, tan solo en el mes de mayo detuvieron a cerca de 144 mil migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, la mayoría, llegando desde Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, la mayoría de Centroamérica y pocos mexicanos.

Asimismo dijo que si es un problema serio y el presidente Donald Trump también está amenazando con una declaración de emergencia nacional para que pueda imponer aranceles y pueda construir su muro, entre otras cosas.

Abundó que para el partido del cual forma parte el presidente de los Estados Unidos, también es una situación muy difícil, porque si es una cuestión de migración, pero también es el partido del libre comercio, por lo que “es una combinación muy rara y muy difícil”.

Por su parte, Derzu Ramírez Ortiz, profesor investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UPAEP, manifestó que algunas de las decisiones que México ha comenzado a tomar a partir del acuerdo que sostuvo con los Estados Unidos es que ya acordó enviar a 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur de México; y el segundo compromiso al que ya se sometió México fue el de recibir a 50 mil centroamericanos que hoy están pidiendo un juicio de asilo en Estados Unidos y el acuerdo consiste en que en México tendrán que esperar la conclusión de ese juicio, programa conocido como “quédate en México”.

Indicó que el objetivo de Donald Trump es presionar al gobierno de México para que acepte la figura de Tercer País Seguro de manera legal, con el propósito de venderle a sus electores el siguiente discurso político. Diciendo, “si no he logrado construir un muro, lo que sí he logrado a través de mi estrategia es hacer que México se convierta en un dique de contención de migrantes y hacer que México corra con todos los gastos, de procesar y gestionar a este flujo de migrantes atípico que quiere llegar a los Estados Unidos”.

Derzu Ramírez enfatizó que de enero a mayo del presente año, Estados Unidos detuvo en su frontera sur a cerca de 500 mil migrantes centroamericanos lo que representa un problema serio desde el punto de vista social que lamentablemente se ha politizado entre los norteamericanos.

Por último, reiteró que el más perjudicado en este acuerdo es México, porque no solamente está tomando responsabilidades en referencia a la migración, además de que en el acuerdo en ningún momento se establece que Estados Unidos va a dejar de utilizar estas amenazas arancelarias, por lo cual, la amenaza sigue latente. Y con esta situación, Donald Trump puede seguir amenazando a nuestro país con otros temas sensibles, como puede ser el asunto del narcotráfico y sobre todo, podemos observar cómo el gobierno mexicano se ha subordinado a las exigencias del gobierno extranjero.

POR: ESTRELLA TRUJILLO- CORRESPONSAL EN MÉXICO PERÚ INFORMA

