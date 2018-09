“Dialogar no significa pactar pero tampoco atacar” Por Octavio Huachani Sánchez

“Mi salida en redes y entrevistas obedece a una crítica constructiva sobre el rumbo y últimas decisiones del presidente Martin Vizcarra (…)” dijo Keiko Fujimori en una entrevista al diario El Comercio el día de ayer domingo 2 de setiembre.

Primer Cuadro (Miente miente, que algo quedara…)

Unos días antes, la lideresa de Fuerza Popular escribió en Twitter “Nunca he recibido a ningún juez. Nunca me he reunido con el juez Hinostroza”. Pero después diría al mismo diario: “Nunca he tenido una reunión a solas, con Hinostroza o algún juez supremo. Con quien en alguna oportunidad he conversado es con el juez César San Martín”. Es decir que mintió.

Todos recordamos cuando en una entrevista televisiva sin mediar pregunta alguna, Keiko Fujimori reveló que se había reunido con el presidente Vizcarra hasta en dos oportunidades y que estas habían tenido carácter de reservadas ¿Entonces por qué las reveló?

Casi de inmediato el mandatario admitió las reuniones y dijo que había sido un error mantenerlas en secreto, pero lo hizo por pedido expreso de la lideresa de Fuerza Popular y que incluso habían solicitado una tercera reunión a la que el declinó debido a que “Teníamos diferentes enfoques de trabajar por el Perú”, arguyó.

No habían transcurridos ni 60 minutos de las declaraciones del presidente Vizcarra cuando Keiko Fujimori mediante una comunicación telefónica con RPP, señaló que el presidente mentía al decir que Fuerza Popular hubiera tratado de buscar una tercera reunión. También negó que haya sugerido la salida de la ministra de salud, Silvia Pessah, tal como lo había aseverado el presidente en la mañana, “eso es mentira”, enfatizó.

Sobre el mismo calificativo, la siempre locuaz vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, se sumó para señalar que es el presidente Martín Vizcarra quién miente al sostener que mantuvo en reserva sus reuniones con Keiko Fujimori por pedido de su lideresa. “El señor Vizcarra era el anfitrión y como tal él ponía las condiciones en la reunión”, indicó.

El parlamentario Héctor Becerril no perdió la ocasión para defender a su lideresa: “La señora Keiko Fujimori ha dicho la verdad: que hubo dos reuniones, ahora corresponde preguntarle al presidente Vizcarra por qué le mintió al país”, señaló.

Conclusión: todos hablan que Vizcarra mintió pero callan de las mentiras (admitidas) de su lideresa.

Segundo Cuadro (Jaqueando o atarantando al presidente)

Primero fue la parlamentaria Úrsula Letona, quen sostuvo que había (percibido) una incapacidad permanente de Vizcarra para gobernar el país insinuando alguna intención non sancta.

Como si se tratara de un guion establecido, de inmediato el titular del Congreso, Daniel Salaverry, señaló que si hubiera algún pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra él no dudaría en seguir los procesos que correspondan.

Más tarde, tratando de poner paños tibios, ante el rechazo de la población, la vocera titular de Fuerza Popular, Úrsula Letona, declaró que “Lo que quiero, y se lo hemos pedido respetuosamente al presidente Vizcarra, es que deje de lado la confrontación, el autoritarismo, el obstruccionismo que a nada bueno conduce”.

Curiosa la demanda de la vocera de Fuerza Popular toda vez que es el fujimorismo que intenta sabotear el referéndum propuesto por el presidente Martín Vizcarra al pretender incluir en la consulta temas polémicos como la inclusión de la pena de muerte para violadores de niños, la salida del Estado peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la prohibición de la publicidad estatal en medios privados.

Un pedido absurdo e improcedente porque hasta un estudiante de secundaria sabe que los tratados internacionales no pueden someterlos a referéndum.

Por su parte el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que “son los especialistas (no el pueblo) quienes tienen que ver la viabilidad técnica de si los proyectos de reforma política presentados por el Gobierno pueden ser sometidos a consulta popular en un referéndum”. No mencionó plazos ni fechas.

La legisladora fujimorista fue más contundente: “Desde el saque, en lugar de ponderar la necesidad de generar consensos en esta reforma tan trascendente, lo que hace (el ministro de Justicia) es en un tono amenazante decir que espera que sean aprobadas como se presentan y (…) que, si eso no ocurre, van a ir a la vía del referéndum ciudadano”, dijo.

“Dialogar no es pactar” decía Ramiro Prialé, dirigente perteneciente al Apra auroral y que por encargo de Víctor Raúl Haya de la Torre, que se encontraba desterrado en Roma, tuvo que dialogar primero con Prado con la intención de sacar al Apra de la clandestinidad en que se encontraba y años después con el ex dictador y asesino de miles apristas, Manuel Odría.

Ramiro Prialé era un conciliador nato, un líder que, con su frase “Conversar no es pactar”, puso el tema de la concordia nacional por encima de los intereses subalternos o sectarios.

Algo que debemos aprender muchos peruanos pero sobre todo los fujimoristas.

