Día del Orgullo: 5 autores que representan a la comunidad con sus historias y libros

En este mes de junio celebramos la diversidad, con este listado de libros de autores como Ricardo Moran, Olga Montero Rose, Alberto de Belaunde, Benjamin Alire y Pedro Lemebel.

Junio es considerado el mes internacional del orgullo, fecha en la que se busca promover la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans.

El día del orgullo, se celebra el 28 de junio porque en esta fecha se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, EE. UU.) de 1969, que marcaron el inicio de uno de los momentos más significativos para la liberación del movimiento.

Durante décadas se ha luchado para promover los derechos de la comunidad en todos los ámbitos y el mundo de la escritura no es ajeno a esto, cada vez son más los escritores que apuestan por concientizar a través de sus historias, relatos y novelas, la reflexión sobre el género y muestran las problemáticas de una sociedad de una sociedad que aún se rehúsa al amor en todas formas.

Por ello, te compartimos un listado de libros que conmemoran esta fecha tan especial:

1. Ricardo Morán- Yo soy tu padre:

Un libro para comprender que al final todo empieza con el amor. Ricardo Morán ha realizado un acto sin precedentes, en una sociedad tan prejuiciosa como la peruana, ha decidido actuar únicamente movido por el amor. Claro que esto no hubiese tenido mayor repercusión si él no fuese gay y el acto de amor no fuese atreverse a ser padre soltero de una hermosa pareja de mellizos. En Yo soy tu padre podrá enterarse, atento lector, de todo el largo viaje de más de 13 años de Ricardo Morán para llegar a cumplir el sueño tan ansiado de ser padre. Desde el día en que muy joven se fue de casa de sus padres sin trabajo y sin un sol en el bolsillo, hasta el largo y complicado proceso en Estados Unidos, donde pasó mil aventuras, para finalmente, con su propio esperma y un óvulo anónimo, tener a sus hijos a través de un vientre subrogado. Porque como ha dicho en varias ocasiones el propio Morán, “¡soy gay, no estéril, son dos cosas diferentes!”. Después de leer este libro todos acabaremos no solo más conmovidos y divertidos (por lo bien narradas y emotivas que son estas páginas), sino que, con suerte, acabaremos más tolerantes y empáticos. Así como más confiados de que todo empieza y se mueve gracias al amor.

2. Olga Montero Rose- Cortejo:

Olga es el secreto mejor guardado de la literatura peruana. Su libro narra la historia de Simona, una mujer en la mitad de sus cuarenta, sufre la muerte de su madre, una figura tutelar en su vida que, hasta cierto punto, era determinante para la construcción de su identidad. Este suceso coincide con la llegada de un amor inesperado a su vida. Nora, una fotógrafa de clase acomodada, hace tambalear sus certezas y la fortaleza que Simona creía tener.

Así se dispara una travesía en la que conviven, en simultáneo, las dos acepciones del cortejo —el fúnebre y aquel que precede a toda relación amorosa— para crear una alegoría acerca de los ciclos de inicios, finales, pero sobre todo de transformaciones. Atribulada, Simona regresa un día a la semana al consultorio de su antigua psicoanalista y, en ese diálogo de intimidad, transita por sus vínculos de infancia, sus duelos y sus amores, mientras habita las nuevas rutas de su deseo y los nuevos vientos de su orientación sexual.

3. Benjamín Alire- Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo:

Ganadora del Premio Michael L. Printz para Literatura Joven, el Premio Stonewall de Literatura LGBT y el Premio Pura Belpré para escritores, latinos. Esta obra nos muestra a Aristóteles, un chico introvertido y tímido. Por otro lado, Dante es transparente y expresivo. Por motivos que parecen escapar a toda razón, estos dos chicos de diecisiete años se encuentran y construyen una amistad entrañable que les permitirá redefinir el mundo del otro y aprender a creer en ellos mismos para descubrir los secretos del universo. El escritor multipremiado, Benjamin Alire Sáenz, explora la lealtad y la confianza entre dos jóvenes que están aprendiendo a ser adultos en un escenario fronterizo tan mexicano como estadounidense. Juntos deberán crecer al mismo tiempo en que se adaptan a una sociedad que también está búsqueda, identidad.

4. Alberto de Belaunde- Más allá del arcoíris:

Una visión de las autoridades LGTBI en Latinoamérica. Nuevos aires de libertad recorren los países de Latinoamérica. En Guatemala, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina se ha empezado a escribir una historia de aceptación y respeto por la diferencia y la necesidad de que esta tenga una representación política que ayude a crear una prometedora forma de ciudadanía, más inquisitiva, verdaderamente inclusiva y en la que taras como la discriminación terminen de abolirse. Alberto fue uno de los dos congresistas abiertamente LGBTI del congreso disuelto. Su labor fue reconocida internacionalmente por el Victory Institute con el premio Tammy Baldwin Breakthrough Award, siendo el primer latinoamericano en recibirlo.

5. Pedro Lemebel- Adiós Mariquita linda:

En Adiós mariquita linda más de 35 crónicas nos sumergen en la rabia, la denuncia, la pasión y los amores que conforman el universo de Pedro Lemebel. La noche en el centro de Santiago, amigos que pasan por su casa en Bellavista, un asalto, varios amantes, todo puede ser pretexto o necesidad para que Lemebel estampe con su escritura certera, límpida y sin rodeos, lo que ve, lo que transcurre y lo que lo transgrede. Esta es una de las mejores obras de Pedro Lemebel, uno de los autores chilenos más importantes del siglo XXI.