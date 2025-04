Desarrollarán punto de diagnóstico de covid-19 alimentado con energía solar

Un equipo de jóvenes investigadores de la UNI y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) desarrollará un punto de atención para el diagnóstico de covid-19 y de otras enfermedades que es alimentado por energía solar. Los sistemas fotovoltaicos capturan la radiación solar para convertirla en electricidad, la cual se caracteriza por ser no contaminante y económica.

El egresado de Ingeniería Ambiental de la UNALM, Jean Poll Alva Araujo, y el egresado de Física de la UNI, Ruddy Cabrejos Ramos, trabajan en la habilitación del Punto de Atención basado en un Sistema Fotovoltaico Off-Grid para realizar pruebas de diagnóstico molecular de covid-19 utilizando el Método de Amplificación Isotérmica Mediada por Bucle (LAMP).

Esta alternativa innovadora y sostenible que garantiza una detección rápida y efectiva de infecciones por SARS-CoV 2 en lugares remotos del Perú fue presentada como artículo científico en la prestigiosa revista internacional Environment, Development and Sustainability, indexada en las bases de datos de Scopus y Web Of Science, y en la U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine. Además, el invento ya cuenta con una solicitud de patente en Indecopi.

Atención en lugares remotos

El objetivo de esta investigación es contribuir con una solución sostenible que garantice una detección rápida de infecciones por SARS-CoV 2 (covid-19) con el Método de Amplificación Isotérmica Mediada por Bucle (LAMP) especialmente en regiones con acceso limitado al suministro eléctrico y a infraestructuras de salud.

Alva Araujo señala que la implementación de este sistema en zonas periurbanas y rurales de Perú permitirá realizar 200 pruebas moleculares por día, solo considerando 6 horas de trabajo.

«Este sistema también está diseñado para el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas de importancia en Salud Pública en el país como Tuberculosis, Dengue, Leptospira, Malaria, entre otras», precisa.

¿Cómo funciona?

El Punto de Atención consiste en un sistema retráctil compuesto por dos módulos plegables con tres áreas interiores bien distribuidas para garantizar un procesamiento adecuado de las muestras y un transporte e instalación eficiente.

El diseño tiene la característica de ser instalado en un lugar fijo (estacionario) y también se puede transportar a varios lugares estratégicos del territorio nacional (itinerante). El sistema fotovoltaico Off-grid, que alimenta de energía el sistema de diagnóstico LAMP, tiene una capacidad instalada de 2,79 KWp y está compuesto por 4 módulos fotovoltaicos, un regulador de carga y 4 baterías.

Los resultados mostraron que este sistema fotovoltaico proporciona autonomía y estabilidad energética al sistema de diagnóstico de covid-19 y se ajusta bien a las condiciones climáticas de Lima, logrando ser más eficiente en condiciones climáticas de zonas andinas peruanas.

A la fecha, los investigadores de este proyecto se encuentran en la búsqueda de financiamiento para poder llevar acabo la implementación de este sistema en nuestro país. También reciben consultas de parte de entidades públicas y privadas desde los correos electrónicos jepoalva@gmail.com y rcabrejosr@uni.pe.

Fuente: Agencia Andina