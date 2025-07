Deportistas resaltan el valor de legado por mantener infraestructura clave que potencia el alto rendimiento

Alexia Sotomayor, Pilar Jáuregui, y Shirley Meléndez, son algunas deportistas que han crecido profesionalmente, entrenando en Legado

Deportistas y Para deportistas coinciden que, con la creación de Legado, el deporte ha avanzado significativamente, por la moderna infraestructura”; la cual está a disposición para sus entrenamientos y que ha permitido, que Perú sea sede de importantes competencias nacionales e internacionales.

Haciendo un repaso de estos 3 años de Legado, recordamos que Alexia Sotomayor tenía 13 años cuando por primera vez participó de unos Juegos Panamericanos y ahora irá por una medalla a Santiago 2023, luego de haberse convertido en la mejor de América.

“Me alegra ver el trabajo que Legado ha hecho en los últimos años, desde ser sede de los Juegos Panamericanos a organizar el último Mundial Junior de Natación, a través de una infraestructura increíble. En Perú tenemos todo para ser sede mundial, ahora hay oportunidades hasta de ir a academias en sedes profesionales. Ver una piscina de talla olímpica motiva”, nos comenta Alexia Sotomayor, desde Estados Unidos, donde hoy estudia.

Hace tres años, también, Pilar Jáuregui hizo historia con la presea de oro en los Juegos Parapanamericanos y actualmente es campeona mundial de Parabádminton. Meses atrás, el Perú fue reconocido por el mundo entero con la brillante actuación de Angelo Caro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin duda, el deporte nacional ha dado un paso importante de calidad internacional y es por ello que, hasta FIFA nos eligió como anfitriones del Mundial de Fútbol Sub-17.

“Legado es mi segunda casa. Entreno de lunes a sábado, tengo todas las comodidades para usar las instalaciones. Todo va mejorando cada año. Me da gusto que sigamos creciendo, con más deportes y academias. Aquí empecé en el Bádminton, me he formado, he construido mis sueños y sigo retándome. Todos trabajamos para representar de la mejor forma al país”.

La historia del deporte seguirá escribiéndose con la organización de torneos nacionales e internacionales y las sedes panamericanas a cargo de Legado, en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Punta Rocas, Costa Verde y VIDENA, volverán a ser escenarios de 241 eventos deportivos, confirmados a la fecha, para este 2023, en el marco del circuito clasificatorio a Santiago 2023 y París 2024.

“Pasamos mucho tiempo en Legado VIDENA y es positivo para nosotros tener instalaciones accesibles. Para nosotros, es importante tener una pista atlética de tartán, porque nuestras prótesis tienen clavos que se incrustan en este material, cuando desarrollamos pruebas de velocidad. Tenemos una de las mejores pistas atléticas de América”, asevera Shirley Meléndez, Para atleta destacada que pelea por clasificar a Santiago 2023.

A la fecha, más de 2700 deportistas federados entrenan en los recintos Legado, homologados internacionalmente. Dentro de ese universo, 800 mujeres deportistas han visto el despegue de su carrera profesional. Tal es el caso de la badmintonista Inés Castillo, ganadora de cuatro medallas de oro en los últimos Juegos Bolivarianos; Cayetana Chirinos (14 años), considerada la más rápida del país, entre otras.