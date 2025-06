¿Demasiado calor?: 4 pasos para mantener tu piel fresca este verano

Si bien el verano es una de las estaciones favoritas de muchos; el exceso de calor, no lo es tanto. Sentirse fresco esta temporada es una buena manera de disfrutar del clima soleado sin tener que lidiar con los fastidios propios del bochorno. El sudor suele provocar esa sensación pegajosa en la piel y la resequedad puede marcar pliegues y causar picazón, y a veces se vuelve más que complicado encontrar una rutina de cuidado personal que nos ayude a refrescarnos cuando la temperatura está al límite.

Sin embargo, existen diversos productos como mascarillas faciales, cremas humectantes, colonias, entre otros, perfectos para mantenernos frescos en los días más soleados. En ese sentido, Daniel Cárdenas, Head Marketing activation Beauty & F&H de AVON Perú, brinda una rutina de cuidado con 4 sencillos pasos, para que mantengas tu piel limpia, fresca e hidratada durante el día.

Paso #1: Asegúrate de limpiar y humectar tu rostro adecuadamente

Utilizar productos que contengan ingredientes refrescantes, siempre será una buena opción que nos ayudará a mantener una piel fresca por mucho más tiempo. El experto de AVON aconseja iniciar el día limpiando el rostro y humectándolo, así eliminarás impurezas y removerás la suciedad acumulada. Utiliza de 2 a 3 veces a la semana la nueva mascarilla de árbol de té y arcilla de Avon Care, con ingredientes naturales y vitamina E, formulada para brindar hidratación, matificación y purificación, ayudando así a eliminar el exceso de grasa y suciedad, ocasionados por las altas temperaturas de esta temporada. Y para refrescar tu rostro, utiliza la crema facial hidratante de la misma línea, este proceso te permitirá extender las horas de frescura.

Paso #2: Aplica protector solar de consistencia liviana

Tu mejor aliado, sea cual fuese la estación o temporada, siempre será el protector solar. Recuerda que lo debes aplicar a diario como el último paso de tu rutina de cuidado de la piel, así no te expongas directamente al sol. El experto de AVON señala “los hay de todo tipo, con color o invisibles, para cuerpo y rostro. Los fotoprotectores de la línea premium, Anew de AVON, tienen un factor de protección solar 70+ y 50+, con textura ligera y no grasa, lo que los hace ideales para todo tipo de piel, además cuentan con ingredientes tal y como: ácido hialurónico, protinol y fitol, según su presentación, especiales en detener la pérdida de colágeno e hidratar la piel al mismo tiempo”. El toque de color que brinda una de sus fórmulas de +50, le da un efecto mate al rostro y cubre las imperfecciones, asimismo su consistencia liviana hará que no te sientas cargada de maquillaje y de esa manera, estarás más fresca que aplicando una base de alta cobertura.

Paso #3: No olvides la crema corporal humectante

La crema corporal es un complemento de cuidado esencial, sobre todo en los días más calurosos porque se pueden generar grietas, pérdida de brillo y resequedad en la piel. Asimismo, debido a su cualidad humectante e hidratante, ayuda a la piel a sentirse más liviana y fresca, por ello es importante utilizar cremas probadas dermatológicamente, como la de Avon Care frutos rojos con vitamina E, que brinda hasta 48 horas de humectación, para tener una piel más luminosa y saludable gracias a los extractos naturales de las moras azules y fresas, ingredientes que te harán sentir fresca a lo largo del día. El experto de AVON recomienda aplicarlo después del baño para prolongar su efecto.

Paso #4: Utiliza colonias refrescantes de verano

Daniel Cárdenas de AVON indica que, en verano, es recomendable buscar fragancias que no empalaguen demasiado y que acompañen con las altas temperaturas propias de esta estación. Por eso, nada más llevadero para un día de sofocante calor que llevar un agua de colonia con notas cítricas o florales, como las colonias Latin Attitude de Avon que cuenta con dichos ingredientes y 3 opciones de colonia en spray: Latin attitude, Latin attitude amor y Latin attitude adventure. Todas refrescantes y perfectas para aplicar en cualquier momento del día.

No olvides de poner en práctica estos 4 pasos para disfrutar del verano sin complicaciones. Daniel Cárdenas de AVON finaliza “A veces no se puede lidiar con el calor, sin embargo, siempre habrá opciones que te sean útiles, accesibles y efectivas para contrarrestar los efectos del clima. Asimismo, recuerda utilizar diariamente protector solar, independientemente de la estación en la que estemos, así como de evitar las horas en las que el sol es más nocivo (entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m.).”