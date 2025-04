Demandan mejorar el sistema de comunicación ante los fenómenos climatológicos

En Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología

El congresista Edward Málaga Trillo demandó una oportuna comunicación en señal abierta y en tiempo real del fenómeno climatológico que afecta ahora a varias familias en el norte del país a raíz de la llegada del ciclón Yaku.

Expresó que no hubo una difusión en tiempo real de la llegada de ese fenómeno como ocurre en otros países, en el sentido que que cuando se acerca un huracán o un ciclón existen canales de televisión de señal abierta y radios en constante evaluación de parámetros, de la velocidad de los vientos, la humedad y la lluvia.

“Aquí parece que las autoridades no estaban bien informadas porque el hecho que se haya dispuesto el cierre de los colegios sin tener la evidencia clara de que vamos a tener un desastre de ese tipo en Lima (…) Que no puedan funcionar muchos colegios me hace pensar que la comunicación del Senamhi y los asesores en el caso de políticas públicas no es eficiente. Hay que reforzar”, sostuvo.

Así lo dio a conocer, el martes 14, durante la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside el congresista Segundo Montalvo Cubas (PL) luego de escuchar la ponencia de Guillermo Baigorria Paz, presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – Senamhi.

En respuesta a ello, el especialista del Senamhi informó que sí se dio el primer aviso el pasado 4 de marzo, que inclusive, se pidió la colaboración de los Estados Unidos para verificar si se trataba de un ciclón.

“El 4 de marzo informamos que a partir del 7 de este mes sentiríamos los efectos. Luego hemos estado sacando información, articulando con Indeci. Eso ha generado que en la actualidad el Poder Ejecutivo emita un Decreto de Urgencia por peligro inminente”, expresó.

Finalmente, manifestó que se está creando los protocolos, pero es necesario mejorar la comunicación de cómo darle el valor a la información que proporciona el Senamhi e integrarla a su sistema de toma de decisiones de los diferentes sectores.