Dejan sin efecto contrato de concesión y adenda de aeropuerto Chinchero

El Poder Ejecutivo dejará sin efecto el contrato de concesión y la adenda del aeropuerto de Chinchero debido a la falta de consenso, informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.

“Hemos dicho que a pesar de todo el esfuerzo que hemos puesto en el proyecto, se mantienen las dudas, no solo en el contrato (…) sino también en la adenda, y nosotros queremos como gobierno ser absolutamente transparentes; entonces si no se genera este consenso, si no se disipan las dudas por más esfuerzos realizados (…) lo que tenemos que hacer tomar la decisión, y ya lo hemos hecho, de dejar sin efecto el contrato y la adenda”, manifestó en Cuarto Poder.

Precisó que la determinación fue tomada el último viernes tras una reunión que sostuvo, junto al ministro de Economía y Finanzas, Jaime Thorne, con el contralor general de la República, Edgar Alarcón, cuya entidad debía pronunciarse mañana sobre el contrato.

En dicha reunión, dijo, quedó en evidencia que la Contraloría también mantiene discrepancias respecto a la conveniencia del contrato de concesión.

Vizcarra, no obstante, ratificó el compromiso del Ejecutivo de construir esta obra en beneficio del Cusco y, por ello, dijo que analizarán el mejor mecanismo posible para retomar el proyecto en el más breve plazo posible.

Recalcó que una obra de esa envergadura requiere necesariamente de un consenso mínimo para poder seguir adelante, pues de lo contrario es posible que surjan muchos inconvenientes y quede paralizada.

Indicó que personalmente buscó disipar las dudas del Congreso, asistiendo a las comisiones legislativas y a la sesión de interpelación, en la cual -dijo- respondió de forma detallada las preguntas de los legisladores.

“Iniciar nuevamente este proyecto va a tomar un tiempo que trataremos, por el compromiso que tenemos con el Cusco, sea el más corto posible”, indicó.

El ministro restó importancia al tema de la moción de censura que un sector del Congreso no descartó presentar en su contra por este tema.

Al respecto, aseguró que el principal interés del gobierno es beneficiar al Cusco y al Perú en general, antes que buscar conveniencia política.

(Fuente: Andina)

