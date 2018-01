Defensoría insistirá en solicitud de expediente del indulto a Fujimori

Expresidente no puede realizar actos políticos, dijo defensor Walter Gutiérrez

La Defensoría del Pueblo continuará solicitando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) el expediente del indulto a Alberto Fujimori, afirmó hoy el titular de esta institución, Walter Gutiérrez.

En conferencia de prensa, donde presentó el informe respecto a la gracia presidencial otorgada al exmandatario, sostuvo que no es competencia de la Defensoría determinar si el indulto es nulo, anulable, legal o ilegal, sino determinar “si se ajusta o no a los estándares” establecidos.

“En relación al expediente, sí, lo hemos solicitado no una, sino varias veces y vamos a continuar en la exigencia de que nos den este expediente por una razón muy simple, porque la Defensoría no admite que se le recorten, no admite que se escamotee sus competencias, por eso vamos a pedir este expediente”, dijo.

Asimismo, recordó que solicitaron el expediente por primera vez el 27 de diciembre del año pasado, pero antes del 24 de diciembre, fecha en que se otorgó el indulto, la Defensoría emitió un comunicado donde se establecía el marco para el otorgamiento de las gracias presidenciales.

En ese sentido, adelantó que el informe institucional sobre el indulto a Fujimori será enviado a todas las instancias correspondientes, como el Tribunal Constitucional, Poder Judicial, así como al Congreso, siendo en este último caso importante, porque es necesario normar la regulación de las gracias presidenciales.

A través del informe “Indulto y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori: evaluación normativa y jurisprudencial”, concluyó que el beneficiado con esta gracia presidencial “no debe realizar actos similares o de la misma naturaleza a los que propiciaron la comisión de delitos por los que fue sentenciado”.

“El exmandatario Alberto Fujimori debe abstenerse de realizar toda clase de actividad política, dado que esta guarda relación con los crímenes motivo de su sentencia, afectando la integridad moral de las víctimas, sus deudos y la sociedad en su conjunto”, señaló.

Además, Gutiérrez explicó que la resolución suprema 281.2017-JUS, que otorgó el indulto a Fujimori, “no cumple con los estándares legales y jurídicos, específicamente en cuanto a la motivación de la decisión de otorgar las gracias presidenciales”.

“En relación con el indulto humanitario, no se esgrime una motivación suficiente acerca de la proporcionalidad entre la gravedad de los delitos y las razones humanitarias que habrían motiva su concesión”, agregó.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...