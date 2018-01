Decomiso de medicamentos falsificados se incrementó en 140 mil unidades

Cifras de la Dirección General de Medicamentos y Drogas (DIGEMID), indican que el 50% de las medicinas compradas en Internet son falsas1

En lo que va de año se han decomisado 541,720 unidades de medicamentos, lo cual representa un 26% de incremento frente a las 400 mil unidades reportadas durante el año pasado.

A pesar de los esfuerzos realizados por los organismos pertenecientes a la comisión multisectorial CONTRAFALME, cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el 21% del total de las medicinas falsificadas y de contrabando reportadas en todo el mundo provienen de América.

Ángela Flores, directora ejecutiva de ALAFARPE, asegura que “la industria farmacéutica es parte activa en la lucha contra este problema que pone en riesgo la salud e incluso la vida de los pacientes”. Por ello, comparte una serie de recomendaciones que pueden ayudar a proteger a los pacientes que adquieran medicamentos:

1. Comprar en farmacias formales. Evite adquirir medicamentos en lugares no autorizados como ferias, bodegas, mercados y comercios informales. Estos sitios no siempre se surten de manera legal (a través de cadenas de distribución recono) y la procedencia de los productos puede ser de carácter dudoso.

-Respetar la receta médica. Antes de adquirir una medicina, asegúrese que corresponda a las indicaciones del especialista, manteniendo el principio activo.

(componente), así como el número de dosis y presentación recomendadas por el

médico.

-Verificar sellos de seguridad. Revise íntegramente el empaque del medicamento

para asegurarse de que los mecanismos de protección del producto, como tapas de los frascos y stickers de las cajas, estén intactos. Si están rotos o alterados, devuelva el producto.

-Comprobar el estado del producto. Antes de consumir el medicamento, fíjese en su aspecto, cuide que los jarabes no tengan ningún tipo de residuo y que las pastillas estén enteras (no las consuma si están pulverizadas o humedecidas).

-Conocer la procedencia: Si desconoce el laboratorio que fabrica el medicamento que le están ofreciendo, infórmese sobre su trayectoria y controles de calidad utilizados antes de realizar la compra.

