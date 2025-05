DDC La Libertad: En el Mes de la Cultura Afroperuana conmemoran valioso aporte intelectual

En ese marco, se realizó homenaje póstumo a Luisa Astudillo González, investigadora y promotora de danzas afroperuanas en la región La Libertad.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, conmemoró el Mes de la Cultura Afroperuana, con una actividad de socialización de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano (PNPA) al 2030, dirigida a funcionarios y servidores públicos del gobierno regional y gobiernos locales.

En este importante marco, que tenía como lema “Somos afro, identidad que nos une”, se rindió homenaje póstumo a la maestra Luisa Astudillo González, quien en vida fue investigadora y promotora de danzas afroperuanas en la región La Libertad.

Cabe señalar que, desde el 2006, cada 4 de junio se celebra el Día de la Cultura Afroperuana, en homenaje al nacimiento de Nicomedes Santa Cruz, el más importante investigador, decimista, poeta y fundamental representante del pensamiento social afroperuano. La finalidad es sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre la historia y grandes aportes culturales, sociales y académicos de la población afrodescendiente al Perú.

Durante la ceremonia de homenaje póstumo a la maestra Luisa Astudillo, participaron distinguidas personalidades quienes destacaron el valioso aporte y el legado que nos dejó.

“Celebramos la fecha del nacimiento de nuestra apreciada e inolvidable, Luisa Astudillo González, la misma que fue reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura 2019. Su trabajo puso en valor el Patrimonio Cultural Inmaterial Afroperuano”, destacó la directora de la Dirección de Políticas de la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, Susana Matute Charún.

A su turno, el director (e) de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, César Gálvez Mora señaló que, “este homenaje póstumo que se ha desarrollado, a través del área de Interculturalidad, tiene una intención inconmensurable que va más allá del mero reconocimiento, porque el cariño no se puede plasmar en una fecha, en un momento”.



Seguidamente, el funcionario del Ministerio de Cultura destacó el rol de los afroperuanos en la gesta de la independencia del Perú. “Nosotros no seriamos libres de no haber sido por el aporte de los soldados afroargentinos, afrochilenos, afroperuanos y afrovenezolanos”, agregó.



También participó del homenaje, el decimista Nacho Saavedra, quien interpretó la décima de Nicomedes Santa Cruz, De ser cómo soy, me alegro y Yo tengo un sueño de Martin Luther King. A su turno, la Agrupación de Danzas Afroperuanas Andinas y Mestizas Trujillo Mio, ofreció danzas afroperuanas.

Uno de los momentos más emotivos del homenaje póstumo fue la donación de una pintura del artista Héctor Suárez a Belcka Varias Astudillo, hija de la maestra Luisa Astudillo. La imagen eterniza el rostro de la recordada y apreciada maestra.