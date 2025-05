Daniela Paz tiene 16 años, estudia Física y ha sido elegida para visitar sede de NASA

Es la representante del Callao en la segunda tripulación peruana que visitará el Centro Espacial Houston

Por: María Fernández Arribasplata

A sus 16 años, Rosa Daniela Paz Carbajal, una adolescente que vive en el Callao, ha sido elegida por el programa Ella es Astronauta para formar parte de la segunda tripulación peruana que visitará el Centro Espacial Houston de la NASA a mediados de año. Desde muy pequeña destacó en los estudios y el año pasado – ni bien acabó el colegio- postuló a la universidad e ingresó. Actualmente, estudia la carrera profesional de Física en la Universidad Nacional del Callao y su mayor sueño es trabajar en la agencia espacial estadounidense junto a científicos e ingenieros brillantes que muy pronto conocerá de cerca.

Sabe que el reto que se ha propuesto no es fácil, por eso se viene preparando muy duro para lograrlo. Todo ese esfuerzo y perseverancia que le pone a los estudios ya está dando sus primeros frutos. En esta edición, Daniela fue la primera estudiante en ser notificada por el programa Ella es Astronauta, que -desde el 2019, gracias a un convenio con el Space Center de la NASA- buscan transformar la vida de niñas y adolescentes a través de la educación en carreras STEM.

En el 2021, la primera misión fue un éxito, llevando a 31 niñas a colombianas. Luego, la buena experiencia se replicó en los países de la región como Ecuador, Costa Rica y Perú. El año pasado, nuestro país envío su primera tripulación integrada por 14 niñas y en este 2023 se seleccionaron 12 estudiantes que provienen de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lima, Huancayo, Apurímac, Trujillo y Puno.

En entrevista con la Agencia Andina, la representante del Callao, Daniela Paz, recuerda con mucha emoción el 28 de febrero, día en que le dijeron que había sido seleccionada para visitar el mayor centro de aprendizaje de exploración espacial y científica, donde se exhibe las colecciones más grandes de trajes espaciales, naves, cohetes y rocas lunares. Es la primera vez que viajará al extranjero y la emoción no es para menos.

“La verdad es que yo estaba un poco nerviosa y, cuando vinieron a mi casa a darme la noticia, salté de alegría y lloré de emoción junto a mis padres. Ellos son mi ejemplo de perseverancia, veo cómo superan los obstáculos, se aman mucho, son grandes personas y lo más importante es que Dios siempre está presente en nuestras vidas”, comenta la adolescente.

¿Por qué no intentarlo?

Daniela se enteró de la convocatoria en enero pasado a través de las redes sociales- en un post de la Embajada de los Estados Unidos- y de inmediato se animó a participar. ¿Por qué no intentarlo? se preguntó y con el apoyo de sus padres se inscribió.

Daniela junto a las 11 escolares fueron evaluadas por un exigente comité y debían cumplir una serie de requisitos como: ser estudiante de un colegio público a nivel nacional, demostrar un excelente desempeño académico y compartir su interés por participar en talleres de áreas STEM. Entre enero y febrero se realizaron las estrictas pruebas y de las 1,436 niñas que postularon solo quedaron 12, una de ellas es Daniela.

Cuenta su mamá, Leysi Carbajal, que -desde muy pequeña- Rosa Daniela ocupaba los primeros puestos en el colegio y muestra con orgullo las medallas que ha logrado obtener su única hija en diversas competencias como matemáticas, deporte, música, etc. “Daniela es una niña 100% estudiosa, es autodidacta y se esfuerza para todo lo que quiere hacer. Es muy admirable porque no solo destaca en los estudios, sino también en el canto, música y deporte», comenta orgullosa y hace un llamado a todos los padres de familia para que apoyen a sus hijos, los motiven y sean mejores cada día.

Cuando estaba en el colegio, la rutina de esta adolescente chalaca empezaba muy temprano con sus clases escolares, luego regresaba a casa para seguir estudiando para su ingreso a la universidad. Solo asistió los últimos tres meses a una academia preuniversitaria, el resto lo hizo ella sola en casa estudiando e investigando en internet y con libros hasta diciembre. Ni bien acabó la secundaria ese mes, se animó a postular a la Universidad Nacional del Callao a la carrera profesional de Física y lo logró.

Es la única en su familia que estudia esa carrera y eso le apena porque quisiera que sean muchas más mujeres que se sumen a las carreras de ciencias espaciales, ingeniería y tecnología. Según datos de Unesco, a nivel global, solo un 35% de los estudiantes de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son mujeres, y, en el caso peruano, de acuerdo con la Sunedu, el porcentaje está cerca del 30%. Cifras que poco a poco pueden cambiar si tenemos más estudiantes como Daniela.

Por estos días, las clases en la universidad todavía no empiezan y ella aprovecha su tiempo en hacer lo que más le gusta como: practicar deporte y componer sus propias canciones.

«A mí me encanta el deporte y la música. Mis padres me han inculcado desde pequeña creo que desde que nací. Yo hago tenis y remo en La Punta, toco guitarra y también compongo mis propios temas. Por las tardes estudio inglés gracias a la beca que me dieron en la Universidad del Callao como una reconocimiento por haber sido elegida y viajar a la NASA», señala.

Para su orgulloso padre, Daniel Paz, esta fructífera experiencia puede replicarse en el Callao y en otras partes del país si se hace un trabajo articulado entre padres de familia, hijos y autoridades.»Aquí en el Callao hay mucho talento, pero se necesita el apoyo de las instituciones para dar a los jóvenes las herramientas que necesitan y puedan avanzar más rápido. Los sueños se cumplen con esfuerzo y sacrifico, mi hija es un ejemplo de ello», señala.

Capacitación STEM

Si bien la segunda tripulación de niñas peruanas todavía viaja a Estados Unidos a mediados de año, el programa de capacitación empezará de manera virtual este lunes 27 de marzo y tendrá una duración de cuatro meses. Las escolares tendrán diversos talleres en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

A través de las redes sociales, el programa Ella es Astronauta envió un mensaje de felicitación a las niñas ganadoras. “Estas futuras científicas son una inspiración para todos nosotros, demostrando que con pasión y dedicación se pueden alcanzar grandes logros en la vida. Felicitaciones a las tripulantes peruanas y a todos aquellos que las apoyaron en su camino hacia la NASA”.Asimismo, resalta que se necesitan más niñas curiosas que busquen ser agentes de cambio en su comunidad y sobre todo que quieran replicar lo aprendido y en un futuro apuesten por una carrera en ciencias. En esta segunda edición del programa Ella es Astronauta postularon 1,436 niñas de todo el país, el doble que el año pasado.

Finalmente, Daniela envía un mensaje de perseverancia a las niñas y adolescentes: «A veces las oportunidades hay que buscarlas, el que busca encuentra y todo llega en su debido momento. Este es el mío», concluye.

Fuente: Agencia Andina