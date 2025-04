Dakar 2021 – Resumen Etapa 11

El viaje está llegando a su fin en el Rally Dakar 2021, por lo que la etapa 11 fue muy importante para hacer un movimiento decisivo y alcanzar la gloria. Los líderes de cada categoría no dudaron en proteger sus ventajas, pero eso no impidió que los perseguidores les pisaran los talones.

La victoria de etapa de Sam Sunderland, del Red Bull KTM Factory Racing, ha sido decisiva para el que británico alcanzara el segundo lugar de la general antes del último día del rally. El vencedor del Dakar de 2017 – el primer británico en ganar el rally- se lanzó al ataque y en un momento de la jornada había empatado con el líder de la carrera, Kevin Benavides, en la clasificación general.

Cuando el dúo llegó a la meta, Sunderland había superado a Benavides en la etapa por más de seis minutos. Sunderland comienza la última etapa de mañana a 4m12s del líder y sabe muy bien que en el Dakar todo es posible.

«Sabía que hoy era una de mis últimas oportunidades para intentar ganar. Lo he dado todo, todo el día. No he conseguido el tiempo suficiente, pero estoy contento con mi esfuerzo. Todavía nos queda un día para llegar y pueden pasar muchas cosas en una etapa».

Sam Sunderland

Nasser Al-Attiyah ha podido restar un par de minutos a la ventaja de Stéphane Peterhansel en la carrera de coches. A falta de una etapa, Peterhansel mantiene una ventaja de 15 minutos al frente del rally y está a solo 255 km de distancia de la que sería su 14ª victoria en el Dakar, pues atesora seis triunfos en moto y siete en coche, hasta ahora.

«En medio de las dunas había rocas, no era fácil anticiparse. Solo faltaba un día para el final, así que cruzamos los dedos y esperamos poder terminar en primer lugar».

Stéphane Peterhansel

Peterhansel ha ocupado el primer lugar desde la segunda etapa y Al-Attiyah ha estado en el segundo puesto desde la tercera jornada. Al-Attiyah ha hecho todo lo posible por reducir la distancia con Monsieur Dakar y tiene seis victorias de etapa en el rally a su nombre. El qatarí tendrá un último intento de capturar el primer lugar mañana.

«Todavía queda una etapa por recorrer y veremos qué nos depara el día siguiente».

Nasser Al-Attiyah

El último peldaño del podio pertenece a Carlos Sainz, mientras que Kuba Przygoński esta 90 minutos del madrileño en la cuarta posición. Sainz tuvo que sacar el protector solar de la guantera para protegerse del sol del desierto al perder el techo de su MINI Buggy durante la etapa.

«Chocamos contra un cable cuando íbamos a toda velocidad y arrancó todo el techo. Fue otro día difícil. Nos ha pasado de todo en este Dakar». – Carlos Sainz

Es posible que hoy Dmitry Sotnikov haya terminado fuera del top 3 por primera vez en una etapa del Dakar 2021, pero no ha cambiado mucho la cabeza de carrera de camiones. Sotnikov está listo para celebrar mañana su primera victoria en el Dakar en Yeda, su ventaja sobre el segundo clasificado Anton Shibalov es de 39m58s. El último lugar en el podio también es para un piloto de Kamaz, Ayrat Mardeev, por lo que todo parece indicar que veremos un podio totalmente ruso.

El Dakar 2021 concluye mañana cuando la etapa 12 lleve al convoy de vuelta a Yeda. Dentro de los 225 kilóemtros de la especial cronometrada hay una cadena de dunas que podría proporcionar sorpresas de última hora.