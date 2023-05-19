Cuarta edición del Festival de la Biodiversidad se realizará los días 20 y 21 de mayo en el Campo de Marte

Se exhibirán y venderán productos de agricultores conservacionistas de las regiones Cusco, Puno, Apurímac y Huancavelica, así como de emprendimientos amazónicos, entre otros. La entrada es libre.

Los días 20 y 21 de mayo, se realizará la cuarta edición del Festival de la Biodiversidad, evento organizado por el Ministerio del Ambiente (Minam) a fin de promover la conservación de nuestras especies animales y vegetales; y poner en valor los conocimientos tradicionales de las familias agricultoras que protegen dicho patrimonio natural.

El evento, organizado por la Dirección General de Diversidad Biológica del Minam, se desarrollará en el Campo de Marte de Jesús María, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. El ingreso es gratuito. Con ello se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica, (22 de mayo), efeméride que busca crear mayor comprensión y conciencia sobre la conservación de la biodiversidad en el planeta.

La ministra del Ambiente, Albina Ruiz, acompañada de su equipo técnico, estará presente en dicha actividad a las 6:30 p.m., antes de la presentación estelar del reconocido músico nacional Lucho Quequesana. Previamente, el popular cantante Mauricio Mesones también ofrecerá un espectáculo musical alusivo a la conservación de nuestros recursos naturales.

En la feria, se exhibirán y venderán productos de agricultores conservacionistas de las regiones Cusco, Puno, Apurímac y Huancavelica, así como de emprendimientos amazónicos, eco y bionegocios y de pequeñas empresas sostenibles que tienen la licencia de Aliados por la Conservación del Sernanp.

En el variado programa se han incluido actividades para toda la familia. Los promotores ambientales presentarán dinámicas lúdicas a través del Aula Ambiental. Para los niños habrá espacios de lectura sobre temas ambientales y un taller de dibujo, a cargo de la Biblioteca Ambiental Itinerante; además, habrá una presentación de clowns, sesiones de cuentacuentos, manualidades y títeres a cargo de los Hinchas de la Conservación. Todo eso animado por una batucada juvenil.



También estará presente el Show infantil de los Salvaplanetas trayendo un mensaje de cuidado de la biodiversidad y del medio ambiente.

Dicho evento se realiza en coordinación con la Municipalidad de Jesús María y la Municipalidad Metropolitana de Lima; con apoyo del Programa Forest del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras organizaciones aliadas.

Algo más

– La diversidad biológica es fundamental para el bienestar de las personas. Incluye a las plantas, animales y microorganismos y sus ecosistemas. Con ella atendemos nuestra necesidad de seguridad alimentaria, medicinas, aire fresco, agua limpia, vivienda, protección a desastres naturales y un ambiente limpio y saludable para vivir.

– Perú es un país megadiverso con muchas especies de importancia y únicas, ellas forman parte del capital natural del mundo.

– El equilibrio de la naturaleza está afectado. Mas de 1 millón de especies de animales y plantas evaluadas en el mundo (25 %) están en peligro de extinción.

– La pérdida de la diversidad biológica amenaza nuestros suministros alimentarios, el desarrollo económico y nuestras posibilidades de bienestar sostenible.