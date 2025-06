¿Cuáles son los mejores consejos para que estudies publicidad?

¿Te interesa estudiar publicidad? Pues este artículo te servirá para que conozcas los mejores consejos para aprovechar esta rama de estudio. Te contamos cómo hacerlo.

Los mejores consejos para estudiar publicidad

Esta última rama puede crecer notablemente gracias a Internet. Así que, si estás pensando en estudiar esta disciplina, sigue leyendo para descubrir los mejores consejos.

Esta última rama puede crecer notablemente gracias a Internet. Así que, si estás pensando en estudiar esta disciplina, sigue leyendo para descubrir los mejores consejos.

Confía en tus ideas

Si estudias publicidad, es porque crees que tus ideas pueden impactar en el mercado. Entonces, ¡confía en ellas! Si tienes que plantear una campaña a un jefe o a un cliente, no habrá nada peor que una persona que titubee al explicar por qué esta publicidad puede ser beneficiosa para la compañía.

En consecuencia, es clave que puedas confiar en tus ideas. Eso hará que logres todos los objetivos que te propongas.

Realiza brainstormings de manera frecuente

No te preocupes si esas ideas maravillosas no llegan a ti: siempre podrás generarlas. La clave es que hagas diferentes “brainstormings” de manera regular, con el objetivo de potenciar algunas ideas para diferentes campañas. Es decir, no siempre tus ideas serán maravillosas, pero siempre podrás potenciarlas.

Entonces, anota todo lo que se te venga a la mente. ¡Incluso lo que parece inservible! En función de ello, sabrás qué es lo que debes hacer.

Entiende cuál es el público objetivo

También necesitarás conocer cuál es tu público objetivo. Básicamente, no servirá de nada que tengas una gran idea pero que no afecte al público adecuado. Entonces, no te olvides de realizar un buyer persona de cada uno de tus proyectos, ya que eso te ayudará a que puedas estudiar mejor sobre esta disciplina.

Esto es algo que te recalcarán a lo largo de la carrera, así que siempre empieza realizando una investigación del público objetivo de cada empresa.

Oriéntate hacia el mundo digital

También necesitarás orientarte hacia el mundo digital. Básicamente, porque gran parte de la publicidad actual se potencia aquí. ¿Y esto qué significa? Simple: que necesitas conocer cómo funciona el mundo de las redes sociales, entendiendo cuál es el comportamiento de los usuarios y cómo aprovechar cada una de las herramientas.

No es necesario que seas un experto, pero sí que puedas complementar tu formación con algún curso en estas herramientas.

Aprende de las mejores campañas de la historia

Finalmente, vas a tener que aprender de las mejores campañas publicitarias de la historia. Siempre vas a tener tus referentes, así que no tengas miedo de elegir las que te inspiren. Y lo mejor que puedes hacer es revisarlas cada cierto tiempo, dado que eso te enseñará qué es lo que han hecho bien.

Recuerda: no se trata de copiar, sino de que las tomes como inspiración a lo largo de tu formación.