Covid-19: Minsa prepara aplicativo para verificar autenticidad de carnet de vacunación

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se encuentra desarrollando un aplicativo para verificar la autenticidad de los carnets de vacunación contra la covid-19, que debe estar en funciones en los próximos días.

“Se va a lanzar una aplicación que nos va a ayudar a verificar los datos de las personas vacunadas, la cual ayudará también a verificar si la información (del carnet) es real”, anunció Alexis Holguín Ruíz, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa a la agencia Andina.

Adelantó que dicha herramienta tecnológica estará lista en los próximos días, antes de la entrada en vigor de las restricciones de ingreso para las personas que no tienen sus vacunas al día.

A partir del 10 de diciembre los mayores de 18 años que quieran ingresar a espacios cerrados tendrán que mostrar su carné de vacunación con las dos dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus de forma obligatoria, de lo contrario estarán impedidos de hacerlo.

La medida que estaba prevista para entrar en ejecución a partir del 15 de diciembre se ha adelantado en virtud del crecimiento de contagios en algunas zonas del país, la eventual presencia de la variante ómicron en países vecinos y las recientes denuncias de falsificación de carnés de vacunación en la capital.

Recientemente, el Ministerio de Salud alertó a la población sobre la aparición de grupos que falsifican el carné de vacunación o entregan certificados falsos. Reiteró además que el proceso de inmunización contra la covid-19 es absolutamente gratis en todo el país y que tras la vacunación todas las personas reciben el documento que acredita que se cuenta con las dosis de protección contra esta infección. Quien está vacunado se protege de enfermar gravemente o morir a causa del covid-19.

“Es una herramienta que va a ayudar mucho a los centros donde se va a recibir a las personas que buscan entrar a espacios cerrados. La verificación será con el código QR o viendo las fotos del carnet digital. Esta herramienta permitirá que el proceso de verificación sea más rápido. Estará listo antes que entre en funciones la implementación de las nuevas disposiciones”.

Destacó que el aplicativo guardará la confidencialidad de los datos de cada persona y será vital para saber si la persona tiene las dos dosis de vacuna o no.

No habrá prórroga

El experto indicó que no habrá prórroga en la entrada en vigor de la disposición de estar completamente vacunados para entrar a espacios cerrados, en vista que se ha dado el tiempo suficiente para que la población pueda completar su inmunización.

“A partir del 10 no podrán ingresar quienes no estén vacunados, podrá ingresar un familiar, otra persona, pero el que no tiene vacuna no entra, tal como se está implementando en otros países”.

Refirió que se han tenido reuniones con representantes de Produce y algunas municipalidades para ver cómo se implementará la vigilancia. En algunos casos la revisión se hará en la puerta de ingreso y en otras en el mismo estacionamiento.

“Cada establecimiento pondrá en práctica su modo de revisión”, indicó.

Se vacunará en Gamarra

Agregó que el Ministerio de Salud está intensificando el proceso de vacunación contra el covid-19 en lugares de gran afluencia de público, como centros de abastos y algunos centros de alto comercio como Mesa Redonda.

“Ya se ha coordinado con el municipio de La Victoria para que se vacune en el mismo Gamarra, donde mucha gente va a acudir a hacer compras, entonces allí podrán aprovechar para vacunarse en el mismo momento”.

El experto recordó a la población que la falsificación de carnés de vacunación es sancionada por las autoridades ya que se trata de un documento oficial, como lo son una partida de nacimiento o el DNI.

¿Problemas con el carné de vacunación?

Para quienes en este momento tienen problemas para descargar la versión digital de su carnet de vacunación, les recordó que pueden mostrar el documento físico que se sella cuando uno es inmunizado.

“Es importante mencionar que se han creado canales de comunicación para atender a las personas que por alguna razón podría tener algún problema con su carnet, porque no aparece su fecha de vacunación o alguna de sus dosis”.

Para ello se ha creado una página de soporte ( https://www.gob.pe/carnetvacunacion) donde las personas pueden exponer su caso y solicitar ayuda para resolver el problema.

“Las personas recibirán un ticket de atención de la solicitud o reclamo y en menos de una semana ya debe estar resuelto el inconveniente. Se está capacitado además al personal en los puntos de vacunación para ayudar a las personas, sobre todo mayores, a sacar la versión digital del Carné de vacunación”, comentó.

¿Si me vacuné en el extranjero?

El Ministerio de Salud (Minsa) ha indicado que son válidos también los certificados de vacunación obtenidos en el extranjero

El procedimiento es gratuito y lo puede hacer toda persona que haya recibido la vacunas contra la covid-19, como ocurre contra la influenza, malaria, hepatitis B y otras enfermedades.

Fuente: Agencia Andina/Carla Patiño Ramírez