Covid-19: cerca de 400 personas de Lima Este fueron vacunadas en barrido casa por casa

Las brigadas de vacunación de la Diris Lima Este recorrieron El Agustino.

Para continuar protegiendo a la población del covid-19 y otras enfermedades, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este, logró vacunar este martes a 396 vecinos de El Agustino gracias al barrido de vacunación casa por casa que se realizó como parte de la estrategia “Me Vacuno Perú, completa tu dosis”.

En la intervención participaron 12 brigadas que vacunaron a la población de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. En total se aplicaron 276 vacunas contra el covid-19 y 120 dosis de vacunas del esquema regular a todas aquellas personas que, por diversas razones, no pueden acudir a un centro de vacunación o establecimiento de salud para recibir su dosis correspondiente, activar su inmunización o proteger su organismo de las formas graves de la enfermedad. De igual forma, se realizaron 427 pruebas de descarte del covid-19.

La intervención, que tuvo lugar en Las Terrazas de Catalina Huanca, Sector 3, 4 y 5 del distrito de El Agustino, contó con la presencia del director general de la Diris Lima Este, Max Bendezú Jaime, quién acompañó al personal de salud e instó a la población a completar sus dosis de vacunación correspondiente.

“Entendemos que muchas veces, por falta de tiempo, las personas no han podido acercarse a un centro de salud o punto de vacunación, motivo por el que insistimos en usar esta estrategia y esta vez hemos podido llegar a casi 400 vecinos de Catalina Huanca.”, señaló el director.

Además, invitó a la población a que completen sus dosis de vacunación. “A los adultos mayores de 50 años que hayan pasado 5 meses desde la aplicación de su tercera dosis ya pueden aplicarse la cuarta dosis, los niños pequeños de 5 a 11 años también deben contar con sus dos dosis para un retorno seguro a clases, y los jóvenes de 12 a 17 años deben de aplicarse su tercera dosis después de 5 meses de haberse colocado la segunda. Es importante no confiarse y seguir cuidándonos contra el covid-19 para no repetir lo vivido años atrás”, indicó la autoridad de la Diris Lima Este.

Finalmente, resaltó la atención que se viene brindando en los centros de vacunación tales como: Estadio Chancas, Estadio Municipal Ollantaytambo, CIAM de La Molina y el Vacuna Car de la Universidad Agraria, en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. En tanto, la losa deportiva de Cieneguilla y el centro comunitario de Villa Leticia de Cajamarquilla de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., o en la losa deportiva San Andrés de Ate de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Fuente: Agencia Andina