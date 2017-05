Corona y Parley for the Oceans anuncian alianza contra la contaminación marina por plástico

En el día internacional del reciclaje, Corona y Parley for the Oceans anuncian su alianza con el objetivo de acabar con la contaminación marina por plástico, una de las mayores amenazas para la salud y supervivencia del ecosistema más grande e importante del planeta – los océanos del mundo. Esta alianza es un compromiso global a largo plazo para proteger 100 islas para el año 2020, comenzando en 6 regiones en diferentes partes del mundo: México, las Islas Maldivas, Australia, Chile, Italia y República Dominicana.

Se estima que 8 millones de toneladas de desechos plásticos llegan a los océanos anualmente. El problema se encuentra en todos los ecosistemas conocidos y en todos los eslabones de la cadena alimenticia. Si las tendencias actuales de contaminación marina continúan, en el 2050, el océano tendrá más plástico que peces Corona y Parley for the Oceans protegerán estas regiones a través de un enfoque creativo y multidisciplinario, e implementando la fórmula insignia de Parley: la estrategia AIR (Avoid, Intercept, Redesign).

“Estamos todos conectados con el mar. El estado de nuestras islas es un recordatorio poderoso de este hecho. Los desechos plásticos viajan alrededor del mundo para terminar en las playas más remotas, cercando al paraíso en un cinturón multicolor de basura plástica. Está claro que algo está completamente mal. El plástico tiene un error de diseño. Para crear conciencia y reducir de manera inmediata la producción de plástico nuevo, inventamos el material Ocean Plastic™, a partir de desechos marinos reciclados y desarrollamos una fórmula para lograr un cambio a largo plazo – la estrategia de Parley AIR: Evitar el plástico (Avoid); Interceptar (Intercept) los desechos de plástico; Rediseñar los materiales (Redesign), productos y la manera de usarlos”, comentó Cyrill Gutsch, fundador de Parley for the Oceans.

“Hemos encontrado en Corona, el socio perfecto para llevar esta filosofía y estrategia a un nuevo territorio: el sector de bebidas. La economía es lo que causó este problema de plástico en primer lugar, pero gracias al poder transformador de colaboración y eco innovación, podemos hacerla la clave de la solución”.

Corona es una marca que nació en la playa, rodeada por el océano. Existe para inspirar al mundo a desconectarse de la rutina y reconectar con su naturaleza esencial. Como una marca que celebra la vida al aire libre y que considera a la playa y a los océanos como su hogar, Corona está comprometida con proteger su tierra natal. Pero este hogar está en grave peligro.

Desde hace años, la marca ha estado involucrando a las comunidades locales para realizar limpiezas de playas con la iniciativa “Save the Beach” en diferentes países del mundo. Esta alianza con Parley for the Oceans es una evolución del compromiso de Corona por cuidar de los exteriores y las 100 islas representan los símbolos más icónicos del paraíso de Corona.

“Necesitamos tomar una postura y proteger el alma y corazón de nuestra marca. Esparciremos nuestro amor por los océanos y haremos que la gente entienda que debemos cuidarlos, inspirando a las personas a cambiar sus propios comportamientos. Corona está presente en más de 180 países y tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aprovechar este alcance para convertirnos en una voz para los océanos”, comentó Thiago Zanettini, Vice Presidente Global de Corona.

Además de implementar la estrategia AIR de Parley, Corona y Parley están sumando a embajadores con valores afines para representar la alianza en sus países. Diego Luna (México), Ramón Navarro (Chile) y Nashla Bogaert (República Dominicana) participaron recientemente a la escuela de “Parley Ocean School” en las islas Maldivas, una experiencia de inmersión que reunió a diferentes personas en una escuela inspiradora, el Océano Índigo.

Artistas, diseñadores, productores, biólogos marinos, músicos, fotógrafos y científicos exploraron la belleza de los océanos y presenciaron el impacto negativo de la contaminación por plástico en la vida submarina, en las islas inhabitadas y en las comunidades locales. La experiencia colectiva marca el punto de partida de una idea: Corona, Parley y un selecto grupo de creativos generadores de cambio convertirán 100 islas en símbolos de cambio.

“El haber estado con Parley for the Oceans en las Maldivas me abrió los ojos. Cuando pensamos en islas y playas, las visualizamos hermosas y con agua cristalina, pero cuando vives el problema de cerca, te das cuenta de que estamos destruyendo nuestro paraíso con el uso desmedido de plástico. Todos podemos ser parte de la solución y ayudar a nuestras playas y océanos, tomando acciones simples para usar menos plástico en nuestro día a día, reciclar más y educar a las personas de nuestro entorno a hacer lo mismo. Estoy muy orgulloso de estar ligado a un programa comprometido a proteger las playas del mundo incluidas las de México”, apuntó el actor y embajador de Corona x Parley, Diego Luna.

