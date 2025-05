Corazón rojiblanco sigue latiendo.Por Julio Alzola Castillo

• Perú de visita venció en Caracas 2-1 a Venezuela y sigue en carrera hacia Qatar 22.

• Sensacional actuación de Pedro Gallese…atajó un penal en el segundo tiempo y evitó caídas inminentes.

• Derrotas de Uruguay por 3-0 ante Bolivia y de Chile ante Ecuador, 2-0, le abre camino a Selección Peruana.

• Empate de Colombia y Paraguay también favoreció a Perú.

• La ilusión sigue vigente, pero hay que ganar con alma corazón y vida.

Cuando ya algunos derrotistas pensaban que era una “ilusión perdida” (título de popular y recordado vals cantado por Maritza Rodríguez) jugar en Caracas contra Venezuela, la selección peruana, con goles de Gianluca Lapadula y Christian Cueva, y un penal bloqueado por el arquero Pedro Gallese, venció hoy 2-1 a la selección de Venezuela y sigue alimentando su esperanza de entrar al Mundial Qatar 2022.

Cueva, al anotar con un tiro libre que se desvió en la barrera en el minuto 65, decidió a favor de la bicolor por la decimocuarta fecha de la clasificatoria sudamericana, en el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas.

Lapadula, en el 18, había marcado con golpe de cabeza previamente por Perú y Darwin Machís lo hizo por la vinotinto en el 52.

Gallese con gran intuición se jugó a la derecha atajando un penal cobrado por Machís en el 68.

La verdad es que el partido resultó difícil para la escuadra peruana. No se pudo afirmar del todo en la primera etapa y atravesó varias situaciones de riesgo. Pero, las oportunidades no se pueden perder. Perú las aprovechó bien en esta oportunidad. Y gracias a la falta de puntería de los venezolanos y a la notable actuación de Gallese se lograron 3 puntos fundamentales para no perder el sueño de ir a Qatar.

Tras 24 años en que Perú no ganaba en Venezuela, se dio este resultado, que lo pone en línea de carrera. Sumamos 17 puntos y la ilusión no se pierde. Se refuerza.

Hay que considerar que restan 4 partidos por delante. Colombia-Perú; Perú-Ecuador; Uruguay-Perú; y, Perú-Paraguay. Todo puede pasar. Se tiene que sumar y sumar. No hay otra. (Julio Alzola C.)

Alineaciones Perú vs. Venezuela:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Sergio Peña, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Ronald Hernández, Junior Moreno; Tomás Rincón, Jefferson Savarino, Luis Gonzalez, Oscar Gonzalez; Darwin Machís y Fernando Aristeguieta.

Por Julio Alzola Castillo