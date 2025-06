Continúa investigación a posible uso irregular de aeronaves del sector defensa

Diversos testimonios y declaraciones fueron brindados el viernes 3 en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que preside el legislador Diego Bazán Calderón (AV País) donde se investiga el posible uso de aeronaves de los sectores Defensa e Interior, para actividades no oficiales por familiares del ex Presidente de la República o personas que no laboran para el sector público; así como, para sustraer a personas de la justicia; durante el período de gobierno del exmandatario Pedro Castillo Terrones.

Durante la sesión de trabajo, se presentó David Pérez Curi, exasistente personal del expresidente de la República Pedro Castillo, quien refirió que conoció al exmandatario cuando fue exdirigente sindical en el año 2018 y que fue invitado a trabajar en Palacio el Gobierno.

Dijo que su labor fue netamente de asistencia administrativa, coordinación y de apoyo antes de los viajes del exmandatario. Descartó ser operador político y que no utilizó influencia alguna para ayudar a familiares o terceros, así como también dijo desconocer quien redacto el mensaje leído por Pedro Castillo, disponiendo cerrar el Congreso.

De igual forma, se presentó Dany Estela Gallardo, dirigente de la organización “Ágora Popular”, ante dicha Comisión, manifestando que fue invitado a dos viajes al interior del país por un exjefe de prensa, y que no tuvo contacto con el expresidente ni funcionarios de la alta dirección del Ejecutivo, que hoy vienen siendo investigados por diversos actos de corrupción. También señaló que no recibió ningún tipo de apoyo económico de parte del Gobierno, ni funcionario alguno.

A su turno, Felipe Herrera Aquino, (camarógrafo) ex coordinador de TV Perú en Palacio de Gobierno, también dio a conocer su testimonio en relación a los temas de agenda señalando que solo cumplió labores asignadas por TV Perú, destacado a la cobertura de Palacio de Gobierno. Señaló no conocer a los funcionarios investigados del entorno del ex presidente Castillo Terrones.

En el Marco de la misma agenda establecida para este caso, se presentó José Curay Ferrer, excolaborador de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial, quien refirió que conoció al expresidente en el marco de un destaque laboral desde marzo del año 2022 y que es funcionario de carrera del servicio diplomático, manifestó no conocer a los familiares más cercanos de Pedro Castillo. Dijo haber viajado a diversas actividades al interior del país, desarrollando actividades ceremoniales y protocolares.

Finalmente, Liz Bohórquez Cotrina, excolaboradora de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial, refirió ser funcionaria diplomática desde enero 2013 y destacada al despacho a la Oficina de Protocolo del despacho presidencial desde agosto del 202. También manifestó no conocer a los familiares directos del expresidente, así como al investigado señor Fray Vásquez Castillo. Ante otras indagaciones e interrogantes respondió que su labor era netamente profesional e institucional.

Al término de las intervenciones y testimonios de los invitados, los congresistas Tania Ramírez García (FP) Jeny López Morales (FP) Alfredo Azurín Loayza (SP) Américo Gonza Castillo (PL) Patricia Chirinos Venegas (Av. País) realizaron diversas preguntas e interrogantes sobre la labor que realizaron los invitados en relación al posible uso ilegal de las aeronaves de los sectores Defensa e Interior, y la posible actividad para sustraer a personas de la justicia del ex Gobierno.

De igual forma, los representantes pusieron énfasis en recabar información de posibles personas ajenas al Estado o familiares del expresidente, que habrían viajado en vuelos oficiales para desarrollar actividades ajenas contraviniendo la norma que se establece para estos casos, entre otros factores materia de investigación.

El legislador Edwin Martínez Talavera (AP) señaló que durante la reunión algunos invitados habrían señalado “medias verdades”, y que muchos de los invitados podrían haber recibido financiamiento y apoyo logístico de algunas autoridades vinculadas a Palacio de Gobierno durante la gestión del exmandatario Castillo Terrones, entre otros aspectos vinculados a este caso de investigación.

Al término de la reunión, el titular de la Comisión congresista Diego Bazán, señaló que continuará con su labor para llegar a conclusiones que ayuden a saber la verdad sobre este tema materia de investigación.