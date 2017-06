Congreso negó confianza al ministro Alfredo Thorne

Por 88 votos en contra, once a favor y dos abstenciones

Con 88 votos en contra, once a favor y dos abstenciones, el Pleno del Congreso de la República acordó esta tarde denegar la confianza solicitada por el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne.

El congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, fue uno de los legisladores que se abstuvieron en la votación.

La decisión fue tomada tras un corto debate, en el que las bancadas plantearon su posición frente a la solicitud del ministro Thorne.

Tras no recibir la confianza, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, deberá presentar su renuncia al cargo.

Durante el debate, el congresista de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, recalcó en la necesidad de que el Legislativo le otorgue la cuestión de confianza a Thorne, pues venía realizando una destacada labor en la cartera de Economía y Finanzas.

No obstante, el legislador de Fuerza Popular, Luis Galarreta, indicó que con la decisión se acababa una crisis política que no se había podido resolver, mientras que el congresista aprista Mauricio Mulder, recalcó que Thorne no merecía la confianza ya que la economía del país no crece a los niveles esperados.

Richard Acuña de Alianza para el Progreso, a su turno, dijo que su bancada está preocupada por la gobernabilidad del país, pero en esta ocasión consideran que Thorne no debe continuar como titular de Economía y Finanzas.

(Fuente: Andina)

