Congreso declara persona no grata a presidente de México

El Pleno del Congreso aprobó la moción de orden del día que declara persona no grata al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); y exhortar a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores para que, cada uno dentro de sus competencias, realicen las acciones necesarias para garantizar que no ingrese al territorio nacional.

Efectivamente, la decisión se adoptó luego de un debate de más de una hora, con 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones.

En la referida moción, a la que se sumó la N.° 6459 de autoría de la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), se plantea también oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la difunda a través de sus canales diplomáticos, para conocimiento y fines pertinentes.

La Moción de Orden del Día N.° 6530, presentada por la Comisión de Relaciones Exteriores, y sustentada por su titular, María del Carmen Alva Prieto (AP), expresa “su rechazo a las inaceptables declaraciones de AMLO, que constituyen, una vez más, una violación del principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado, recogido en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de las obligaciones jurídicas dispuestas en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; ambas violaciones del Derecho Internacional, en perjuicio del Perú”.

El DEBATE

La citada moción fue admitida a debate por 66 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones, y en la que participaron congresistas de distintas bancadas, incluidos los No Agrupados.

El congresista Elvis Vergara Mendoza (AP) consideró que la medida no implicará consecuencias jurídicas y que debería ser la Cancillería la que se encargue de las relaciones internacionales. En esa misma línea, se pronunciaron los congresistas Germán Tacuri Valdivia (BMCN) y Susel Paredes Piqué (NA).

De otro lado, las opiniones de los legisladores estuvieron divididas entre los que se manifestaron en la necesidad de cerrar filas frente a las persistentes declaraciones de AMLO en los ámbitos internacionales y la defensa de la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de nuestro país; frente a quienes se pronunciaron en contra de la moción.

Entre los primeros se manifestaron Karol Paredes Fonseca (AP), Tania Ramírez García (FP), Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), Eduardo Salhuana Cavides (APP), Víctor Flores Ruiz (FP), Edward Málaga Trillo (NA), Hernando Guerra García Campos (FP), entre otros.

Los parlamentarios demandaron que se respete la soberanía del país, que no se insulte y califique al Congreso de corrupto; que no se diga falsedades en desmedro de la imagen del Perú, y que no se intervenga en los asuntos que son solo de interés de nuestro país.

De otro lado, se pronunciaron quienes estuvieron en contra de la moción señalando que con la aprobación del pedido se pone en riesgo las relaciones comerciales y amicales con el pueblo mexicano, se pone en riesgo la imagen del Congreso, toda vez que es el segundo presidente declarado no grato después del colombiano, Gustavo Francisco Petro Urrego.

Asimismo, que existen otros problemas más trascendentes que la población espera, como la epidemia del dengue y la defensa de los derechos humanos, así como la identificación de los hechos que acabaron con la vida de más de 70 peruanos.

En esa postura se pronunciaron Ruth Luque Ibarra, Édgar Reymundo Mercado (CD-JPP); Guido Bellido Ugarte (PB), Margot Palacios Huamán (PL) y otros.