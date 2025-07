Congreso: Confían en consenso en Constitución para adelanto de elecciones al 2024

Guerra García explicó que proyecto no puede ser visto aun hasta que Pleno resuelva reconsideración a votación

El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), se mostró optimista en que los integrantes del grupo de trabajo que preside logren llegar a un consenso para aprobar el adelanto de elecciones al 2024.

«Esperamos que allí sí podamos sacar un adelanto de elecciones por lo menos al 2024 que sí sería factible como nos han dicho los organismos electorales«, dijo Guerra García en declaraciones a RPP.

Como se recuerda, el último Pleno del Congreso aprobó con 69 votos a favor, 35 en contra y 7 abstenciones que el debate de elecciones generales retorne a la Comisión de Constitución, según se presenten proyectos de ley sobre la materia.

El parlamentario explicó que esta decisión se debió a que, según reglamento parlamentario, no se pueden discutir reformas constitucionales como el adelanto de comicios sin antes pasar por alguna comisión.

Sobre el cambio de fecha de realización de las votaciones de 2024 a 2023, Hernando Guerra García reveló que no se iban a llegar a los votos necesarios para que sea aprobado en segunda legislatura ordinaria.

«Me reuní con los voceros de las bancadas […] Con ellos hicimos el cálculo de si podían pasar esa votación y no pasaba. No pasaba de 76 votos«, apuntó.

Para el legislador, el retorno del debate del proyecto de adelanto a la Comisión de Constitución permitirá que también se retome la posibilidad de realizar reformas antes de los comicios.

«Se iba a archivar todo este proyecto. Ahora tenemos la posibilidad de, en esta legislatura que viene, seguir tratando este proyecto, porque la intención de las bancadas es que no se trate este proyecto. [Según ellos] no hay crisis, no hay nada. [Ahora] mantenemos esa posibilidad y la posibilidad también de reformas«, mencionó.

El congresista de Fuerza Popular no dio detalles de cuándo podría empezar a verse el tema a partir de la próxima legislatura que comienza el 1 de marzo.

«Que sesionemos el 1, 2 o 4 de marzo es igual ya para los temas de tiempo porque tenemos toda esa legislatura ¿qué es lo que yo veo de oportunidad en todo esto? Creo que se pueden hacer otro tipo de reformas que estaban entrampadas, la renovación por mitades por ejemplo que planteó la congresista [Adriana] Tudela y otros que me parece tiene un buen consenso«, puntualizó.

Reconsideración pendiente

Guerra García reiteró que aún no puede discutirse el tema del adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución debido a la reconsideración que presentó el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).

Montoya presentó dicha medida luego de que el Pleno aprobara que el referido grupo de trabajo pueda volver a revisar el adelanto de comicios.

«Yo creo que la reconsideración que ha planteado el congresista Montoya y que va a tener que verse en la siguiente legislatura no va a prosperar y luego podremos, en la Comisión de Constitución, ver nuevamente el tema«, puntualizó.

Fuente: Agencia Andina