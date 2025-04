Congresistas piden sincerar fecha de llegada de vacuna contra la covid-19

Congresistas de diversas bancadas demandaron sincerar la fecha de llegada de la vacuna contra el coronavirus a nuestro país, además piden informar el número de camas UCI que se tiene para para afrontar el incremento de casos positivos de la COVID-19 en las diferentes regiones de nuestro país.

Fue el martes 12, en la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, a la que asistió el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza Bellido, quien informó sobre los acuerdos suscritos con Covax Facility, las acciones y resultados obtenidos por la Comisión Multisectorial encargada del seguimiento y adquisición de las vacunas.

El parlamentario Leonardo Inga Sales (AP), presidente de ese grupo de trabajo, sostuvo que es necesario y urgente sincerar la llegada de las vacunas a nuestro país, ello en razón de que no existe coincidencias en las declaraciones dadas por el presidente de la república, Francisco Sagasti y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, al señalar que llegarían en enero e inicios de febrero, respectivamente.

“Es preocupante, toda vez, que se dice extraoficialmente y por medios periodísticos que los laboratorios no dan calendario de entrega de vacunas, además el Estado peruano no ha realizado ningún pago a esos laboratorios en los que se va adquirir, no hay garantía de la entrega de vacunas, al menos de Singapore, que es la que debería llegar primero”, precisó.

La parlamentaria Tania Rodas Malca (APP) solicitó se atiendan las demandas del sector salud para evitar una huelga médica que viene anunciando ese sector, dijo que debe cumplirse con las escalas remunerativas salariales.

Dijo que es importante que la adquisición de la vacuna cuente con la fiscalización de la Contraloría General de la República para un adecuado uso del dinero público. “Entiendo, según lo anunciado, se pagará 90 millones de soles para el primer lote de vacunas, y para ello tiene que haber un plan a nivel nacional para esta primera fase”, señaló.

A su turno, el legislador Erwin Tito Ortega (FP) dijo que es importante que el Minsa anuncie la presencia de la segunda ola de contagios de coronavirus en nuestro país, a fin de darle las herramientas para que planifique, desde su sector, el tema financiero y así no minimizar los gastos que debieron ser planificados.

“La adquisición de las vacunas bordean muchos millones de soles y ahora con la resolución, que ha emitido el sector privado en la que se van a proveer de otros laboratorios, será importante saber qué cantidad de peruanos serán atendidos”, indicó.

La congresista Matilde Fernández Florez (SP) instó al titular de Economía a que indique los avances que se tiene con respecto a la implementación del fortalecimiento del primer nivel de atención.

“Tengo entendido que hay muchos profesionales a los que no le ha renovado su contrato, ellos han laborado hasta diciembre de 2020, por eso, es importante que se nos informe con qué personal de salud contamos ante el rebrote de casos positivos de coronavirus”, manifestó.

A su turno, el parlamentario Felipe Castillo Oliva (PP) lamentó que nuestro país sea uno de los últimos en adquirir la vacuna contra la COVID-19, además de lo precario en que se encuentra el sector salud: con mala infraestructura, recursos humanos mal pagados, sobre todo en el interior de nuestro país.

Solicitó que se aclare lo informado por la ministra de Salud, en agosto de 2020 con respecto al ingreso de la vacuna a nuestro país, que debe contar con la autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

“Se dijo que cualquier vacuna que ingrese a nuestro país debe tener autorización de esos organismos para asegurar que sea eficiente y segura, las vacunas que se van adquirir no sabemos si tiene esas autorizaciones o se va a permitir el ingreso sin el permiso correspondiente”, puntualizó.

Por su parte, el ministro de Economía señaló que el día de hoy se estará emitiendo un decreto supremo en el que se hará oficial el pago por el primer lote de vacunas, que están llegando a nuestro país por el monto de 94 millones de soles.

“Desde el Poder Ejecutivo estamos haciendo todo lo necesario para que la vacuna llegue lo más pronto posible, es difícil saber qué día va a llegar, pero hoy haremos el pago a pesar que aún tenemos tiempo hasta mañana de hacerlo. El Gobierno está cumpliendo con sus compromisos de manera responsable”, señaló.

En cuanto a las camas UCI, dijo que es una preocupación de todos, toda vez, que los indicadores de salud de las últimas semanas no son favorables, pues se están requiriendo camas UCI a una mayor velocidad.

“Las hospitalizaciones están aumentando, a pesar de todos los avances que venimos trabajando en esta pandemia, un ligero rebrote en nuestro país se puede convertir en una desgracia. Desde el Estado haremos los requerimientos, responderemos a un gran reto, pero es importante que la población también se cuide”, precisó.