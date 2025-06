Congresistas alertan del peligro de la continuidad del ruido político

En la parte final de la sesión de interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con acciones terroristas, parlamentarios de diversas bancadas políticas insistieron en su renuncia del cargo y alertaron del peligro que continúe el ruido político en detrimento de la necesaria estabilidad del país.

El parlamentario Raúl Doroteo Carbajo (AP) cuestionó el accionar de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo y señaló que deberían asumir su rol como tal a favor de la gobernabilidad del país.

Martha Moyano Delgado (FP) fustigó el accionar del grupo terrorista de Sendero Luminoso, y señaló que pese al tiempo defenderá al país de la subversión. “¡Usted es del Conare, señor Maraví! Nunca deslindó con la subversión. Renuncie o el Congreso lo censurará.”, refirió.

Su colega, Jeny López Morales (FP), consideró que el titular de la PCM no dijo la verdad sobre las acusaciones que pesan sobre él.

Por su parte, Lady Camones Soriano (APP), manifestó que hay contradicciones en el Ejecutivo que no ayudan al desarrollo social y económico del país. “Señor Bellido, usted está siendo desautorizado por el presidente (Castillo). Renuncie al cargo por el bien del país.Está totalmente descalificado para el cargo.”, manifestó.

A su turno, Enrique Wong Pujada (Podemos) expresó su preocupación por la crisis social y política del país. “Este ruido político viene trayendo pobreza y alza de precios. Eso no queremos para el país. Dejemos los enfrentamiento. Que el Poder Ejecutivo no nos amenace. Esto sucedió hace 40 años, pero a veces el sacrificio enaltece; por ello, le pido de un pase al costado, queremos vivir en paz y libertad.”, expresó.

MINISTRO DE TRABAJO INSISTIÓ EN SU NO VINCULACIÓN CON EL TERRORISMO

Al término del rol de oradores de los representantes, el titular de Trabajo, Iber Maraví, reiteró que no tiene sentencia judicial en su contra. «La Policía Nacional informa que no tengo antecedentes policiales. El Poder Judicial señala también que no tengo antecedentes. Mi proceso es cosa juzgada. No tengo investigaciones en curso», dijo.

Sobre el uso de las redes sociales del Ministerio de Trabajo en relación con las difusiones sobre su interpelación señaló que se tomaron las acciones inmediatas para evitar cualquier uso indebido.

Maraví cerró la réplica afirmando que ha sido categórico en su deslinde con Sendero Luminoso. «He dicho mi verdad con papeles en manos», remarcó.

La presidenta del Congreso levantó la sesión plenaria a las 8.43 de la noche.