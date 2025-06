Con Conciertos desde el Balcón y Ferias, Miraflores ya vive la Navidad

Miraflores ya vive la Navidad. La Municipalidad de Miraflores ha organizado una serie de actividades para que vecinos y visitantes disfruten en un ambiente de paz y alegría las fiestas navideñas.

Conciertos desde el Balcón

Los Conciertos desde el Balcón ya son una tradición en el distrito. Y la Navidad también se vivirá desde el balcón del Palacio Municipal. El viernes 17 a las 8.00 am habrá Música Italiana. En tanto, el sábado 18 y domingo 19 a las 7.00 pm el Coro Nacional de Niños del Perú interpretará temas navideños en el espectáculo “Encantamiento de Nochebuena”. Y el martes 21 el Concierto Coral “Navidad en Miraflores” será a las 7.00 pm.

Ferias en Miraflores

La Feria Naturaleza Creativa por Navidad se realizará del 17 al 24 de 10.00 am a 8.00 pm en la Alameda Cristina Gálvez (calle Jorge Chávez cdas. 1 y 2). Más de 90 marcas de diseñadores ofertarán productos eco amigables.

Y también del 17 al 24 de diciembre se realizará la Festi Navidad en Pasaje Porta. Se ofertarán panetones (integral, de maíz morado, camote, cacao, quinua, frutos secos, etc.), chocolates, postres, productos sostenibles, ropa, accesorios y otros. El horario será de 11.00 am a 9.00 pm.

De otro lado, del 17 al 19 de 10.30 am a 7.30 pm en el Parque Kennedy se realizará la Segunda Edición de la Feria de Cerámica Contemporánea El Mercado. Destacados artistas exhibirán y pondrán a la venta arte utilitario (vajillas, floreros, teteras, etc), así como esculturas y modelado.

En tanto, del 17 al 23 se realizará en el Parque El Faro la Feria Glamour To Go. Más de 60 jóvenes diseñadores expondrán sus colecciones de ropa, zapatos y accesorios. Habrá desfiles de moda, danzas y otras expresiones artísticas. El horario será de 10.00 am a 8.00 pm.

Finalmente, la Feria Eco Navidad se realizará los días 18 y 19 de 10.00 am a 8.00 pm en el Parque Kennedy. Emprendedores promoverán el consumo responsable y habrá talleres, muestras interactivas y concursos.