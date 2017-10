Comunidad de Chiquintirca no logra acuerdo con empresa de gas TGP

Pero continúa el diálogo

“Comuneros de Chiquintirca decidieron dejar de lado los 3 millones de soles donados por la empresa Transportadora de Gas del Perú, TGP, e insistir en la indemnización de los daños ocasionados por los derrames de gas acontecidos en los años 2005 y 2015, en base al expediente técnico de valorización que presentaron por la suma de más de 42 millones de soles”; así lo dio a conocer el congresista de Frente Amplio, Humberto Morales, a su salida de la reunión.

Decenas de campesinos acudieron esta mañana para retomar la reunión que se inició el día de ayer con los representantes de la empresa de gas TGP, la cual opera en el poblado de Chiquintirca, ubicado en la provincia de La Mar, región Ayacucho, con el fin de establecer una Mesa de Diálogo y llegar a acuerdos importantes en beneficio de la comunidad, quien sufrió fuertes daños causados por los derrames de gas.

En ese sentido, dirigentes de Chiquintirca y otras comunidades afirmaron que no aceptarán el dinero que ofrece TGP, tres millones de soles, mientras no se dialogue sobre los 42 millones que establece su expediente técnico. “En el anterior acuerdo no firmaron todos los delegados y los comuneros no están de acuerdo que se continúe mientras no se zanje dicho punto”, precisaron los delegados de la comunidad campesina de Chiquintirca.

“No podemos someternos a un nuevo estudio técnico; puesto que ya transcurrieron 12 años después de los dos primeros derrames y es poco probable que todavía queden evidencias de los daños producidos en nuestra comunidad. Nosotros sufrimos la pérdida de nuestro ganado y cultivo, el río fue contaminado y afectado el medio ambiente, y eso es precisamente lo que la empresa no quiere reconocer. Exigimos una justa indemnización”, añadieron.

Mientras tanto, el parlamentario de Frente Amplio, Humberto Morales, quien también estuvo presente en dicha reunión, invocó a que el diálogo no se rompa y exigió respeto para la comunidad y sus habitantes por parte de la empresa; así también sostuvo que seguirá acompañando en la lucha a todas estas comunidades campesinas que sufren constantemente el abuso de las grandes empresas de gas.

Por otro lado, se convino en que TGP realizará una “Evaluación de Campo” a toda la comunidad de Chiquintirca, a fin de verificar la existencia de daños residuales ocurridos por los derrames de gas durante los años 2005 y 2015.

Finalmente, se estableció que el próximo 7 de noviembre se llevará a cabo una Mesa de Diálogo a fin de continuar estableciendo soluciones y sobre todo, el pueblo espera que TGP cumpla con los acuerdos establecidos en fechas anteriores.

