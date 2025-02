¿Cómo es la situación de las criptomonedas con respecto a los impuestos en España?

Aunque en prácticamente todo el mundo se paguen tributos, el caso de España es particular por la cantidad de personas que tienen criptomonedas allí, aparte de ser uno de los países más importantes de Europa.

En pleno año 2022, es menester estar al tanto de las principales normas que regulan a las criptodivisas, con objeto de cumplir con las normas, evitar multas y actuar como un buen ciudadano. La autoridad encargada de recibir los impuestos de todos los españoles, estén dentro o fuera de territorio español es Hacienda.

Dicho organismo plantea diferentes pautas con relación a las criptomonedas. Parte del hecho que una moneda de tipo crypto es como si fuera una moneda física y tiene su costo, se venda o no, así que a las personas que las tengan en España, les toca presentar su declaración de impuestos considerando los dogecoins, ethereums, solanos, bitcoins u otras criptomonedas que posean. Todos estos recursos se consideran como parte del patrimonio de la persona, así que se ve sujeto al calendario de fechas en la que los ciudadanos deben hacer los trámites con Hacienda.

¿Las operaciones con criptomonedas incluyen impuestos?

Ya es costumbre que al comprar o vender algo con monedas fiat se aplique el IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado). Lo mismo pasaría al comprar un activo con bitcoins, por ejemplo, pero si se usan euros o dólares para comprar criptomonedas, no se calcula el IVA ni tampoco se incluye en el precio de compra o venta. Ahora bien, para poder pensar en adquirir o vender criptomonedas, primero hay que tenerlas. Una recomendación es buscar maneras de capitalizarse, además de utilizar herramientas como las que están disponibles por internet, como por ejemplo, Bitcoin Prime. No está de más recordar lo indispensable que es emplear recursos tecnológicos que puedan ayudar a sacarle provecho a las criptomonedas. En el caso de los empresarios, éstos pueden orientarse por las declaraciones de acciones que deben hacer aquellos que poseen empresas. A final de cuentas, son bienes intangibles cuyo valor puede cambiar con el tiempo. Incluso, a nivel técnico existen muchas similitudes en el proceso de contabilizar las acciones al momento de presentar los impuestos y cuando se hace un inventario de las criptomonedas que se tengan. Vale decir que venderlas o no realmente no afecta el proceso de tributación, por el valor implícito que tienen las criptomonedas.

¿Cuáles son las cifras a tener en cuenta al declarar impuestos de criptomonedas?

Lo primero es el patrimonio, tal como se mencionó antes, por ser el principal factor que determina cuanto se paga por impuestos. Dependiendo de los fondos que se tengan, aplican diferentes niveles según la ley española. Si una persona desea convertir sus criptomonedas a monedas fiat, puede seguir varios pasos y valerse de la información que se expone en este análisis. Otra cifra crucial en los tributos y las criptomonedas es si dicho recursos provienen de una herencia, de la venta de un bien o de alguna otra fuente económica. No es lo mismo un trabajador independiente que gane unos pocos ethereums a cambio de su trabajo, que un dueño de una flota de vehículos adquiridos con bitcoins. Por último, cabe destacar que la práctica de “staking” también genera impuestos en España (puede que en otros países no sea así). Esta modalidad consiste en guardar criptodivisas y no moverlas por un largo tiempo, en aras de que aumente su precio y así lograr que el recurso se revalorice. Todo esto denota que es casi imposible saber a futuro lo que se deba pagar en impuestos, por la naturaleza impredecible de las criptomonedas.