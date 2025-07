Comisión de Fiscalización citará de grado o fuerza al expresidente Martín Vizcarra

La Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Héctor Ventura Ángel acordó citar de grado o fuerza al expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, con el fin de que responda sobre las presuntas compras irregulares durante la emergencia sanitaria por la Covid-19.

El legislador lamentó que el ex mandatario, quien acudió hoy al Congreso junto a su abogado, haya tomado la decisión de retirarse sin brindar ningún tipo de testimonio. “El exmandatario ha faltado hasta en cuatro oportunidades con el argumento de que no tenía abogado, está obstaculizando el desarrollo de estas investigaciones”, expresó.

Ventura Ángel dejó en claro que la medida tomada se da en el marco de la Constitución y el Reglamento interno del Congreso de la República.

Compra de pruebas

Durante la sesión, el congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP) lamentó que la compra de pruebas para diagnóstico de la Covid-19 se haya visto manchada por presuntos actos de corrupción en el que estarían involucrados los ex titulares del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Dijo que no se utilizaron criterios técnicos referidos a la adquisición de pruebas moleculares, tal como lo recomendaba la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que fueron establecidos durante la gestión de la exministra Elizabeth Hinostroza Pereyra.

“La prueba rápida no cumplía con los requisitos científicos debido a su baja especificidad y baja sensibilidad, podría dar falsos negativos y falsos positivos, no cumplía los criterios de la OMS”, señaló.

En razón a ello, solicitó citar a la Comisión de Fiscalización, al exministro de Salud, Víctor Zamora, la extitular del MEF, María Antonieta Alva; además, de asesores y exprofesores de la Universidad Cayetano Heredia que fueron avalados por expresidente Martín Vizcarra y que estarían involucrados en actos de corrupción.

En tanto, la ex exministra de Salud Elizabeth Hinostroza Pereyra, señaló que la prueba molecular era la única capaz de detectar el ácido ribonucleico (ARN) presente en el núcleo del virus de la Covid 19 tal y como lo catalogó en su momento la OMS.

CASO ANGUÍA

En otro momento, la Comisión, en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín acordó variar la condición, de testigos a investigados a Elizabeth Añaños, Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo, exviceministra, ministro y exjefe de asesores del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente.