Comienza la Cumbre de las Américas en EEUU con muchas ausencias y exclusiones

Cumbre de las Américas: una semana clave para la política exterior de Biden.

Por Aldana Vales

Empieza una semana clave para el Gobierno de Joe Biden en materia de política exterior. Este lunes, en la ciudad de Los Ángeles, California, representantes de la sociedad civil, el sector privado y de los gobiernos del continente se reunirán en el marco de la IX Cumbre de las Américas. No todos: no hay invitación de Estados Unidos para los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Luis Arce de Bolivia dijo que no irá. La lista final de asistentes no se conoce, aunque falten horas para que los mandatarios de la región empiecen a aterrizar en la soleada costa oeste del país norteamericano.

La principal ausencia podría ser la del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que no asistirá si no se convoca a todos los países de la región. Estados Unidos excluye del encuentro a Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, líderes de Nicaragua, Venezuela y Cuba respectivamente, por considerarlos no democráticos. Durante la última semana, la Casa Blanca dejó entrever que estaba teniendo “consideraciones finales” sobre la lista de invitados y dijo que la anunciaría “pronto”, pero a horas del inicio, todavía no hubo novedades.

Un conteo del Consejo de las Américas también tiene escrito en lápiz la asistencia de los jefes de Estado del llamado Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. Los tres países son señalados en la política de migración de Washington como los emisores de personas que atraviesan México y llegan a la frontera con Estados Unidos. Una eventual ausencia de los líderes de estos países, sumada a la de López Obrador, sería directamente perjudicial para los objetivos de la Casa Blanca sobre esta cumbre, en la que pretende alcanzar un nuevo acuerdo de migración para la región.

La semana pasada, el principal asesor de Biden para América Latina, Juan González, dijo en una llamada con periodistas que el mandatario estadounidense “quiere personalmente” que López Obrador esté en la cumbre.

Inmigración, diversidad y DD.HH.

Esta nueva edición del foro regional, la segunda que Estados Unidos organiza desde la cumbre de 1994 en Miami, contará con tres espacios de discusión paralelos. El primero será el foro de organizaciones de la sociedad civil, que comienza este lunes y estará enfocado en temas de inmigración, diversidad y derechos humanos. También habrá un encuentro del sector privado, en el que el debate pasará por la recuperación económica después de la crisis causada por la pandemia de covid y la transformación tecnológica de la región. Para el tercer foro está convocada la juventud en un formato híbrido para discutir sobre cambio climático, corrupción y conectividad.

Las miradas estarán puestas, sobre todo, en la reunión de líderes. La cumbre, para el país anfitrión, será sobre todo un termómetro que le permitirá estimar qué influencia real tiene actualmente en el continente. En ninguna parte de la agenda que se conoce hay mención a China, el elefante en la región. Sin embargo, la competencia con el gigante asiático es una de las principales preocupaciones de la Casa Blanca.

Para los jefes de Estado de América Latina y el Caribe será más bien una evaluación. En los cuatro años de presidencia de Donald Trump, la política exterior de Washington hacia América se limitó sobre todo a la oposición contra Cuba y Venezuela y a promover un muro en la frontera con México. El exmandatario incluso faltó a la anterior Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Perú en 2018. Envío en cambio a su vice, Mike Pence.

La llegada de Biden al gobierno en enero de 2021 generó expectativas en una región que se había sentido ignorada durante los cuatro años anteriores. El demócrata, con una larga trayectoria en la política estadounidense, podría generar una nueva relación. Pero ahora, un año y medio de mandato después, tiene pocos resultados para mostrar en ese frente. Bajo su administración, el foco de Estados Unidos estuvo puesto principalmente en recuperarse de la pandemia, que causó más de un millón de muertes en el país norteamericano. Está, a nivel exterior, concentrado en Europa del Este, en Ucrania, en ver qué hace Rusia.

Esta nueva edición de la Cumbre de las Américas que comienza este lunes viene a mostrarle a Biden el verdadero estado de la relación con América Latina y el Caribe. Al resto, le permitirá ver cuánto está dispuesto a hacer Washington si quiere competir con China en la región.

¿Qué presidentes asistirán a la Cumbre de las Américas 2022 y quiénes no?

Por Victor Camino

La Cumbre de las Américas, el encuentro político de más alto nivel en el hemisferio occidental, se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos. Sin embargo, ciertas exclusiones realizadas por el Gobierno de Joe Biden han hecho que varios líderes de la región elijan dar un paso al costado y no asistir al evento.

Presidentes de Honduras, Bolivia, México o Guatemala han decidido dar un paso al costado argumentando que, si no incluyen a todos sus vecinos latinoamericanos en la cumbre, ellos tampoco asistirán.

“La cumbre debe seguir por lo menos con los cancilleres representantes de los presidentes que se rehúsan a asistir. Esta es una oportunidad para abordar el tema de inmigración, la inflación, la pobreza y la recesión en Estados Unidos y otros países.”, dijo Francisco Moreno, activista del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem) en el sur de California a Los Ángeles Times.

Presidentes que asistirán a la Cumbre de las Américas

Argentina

El mandatario argentino, Alberto Fernández, envió una carta para confirmar su asistencia al comité organizador y más tarde recibió una llamada de su par estadounidense, Joe Biden, con quien mantuvo una conversación de 25 minutos, precisó la fuente a la agencia AFP.

El jefe de Estado habría decidido asistir al evento tras conversar con distintos mandatarios de la región, como Andrés López Obrador de México, Gabriel Boric de Chile y Luis Arce de Bolivia, según medios locales.

Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, confirmó su asistencia a la Cumbre de las Américas y mantendrá una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden, informó este miércoles 1 de junio la agencia AFP.

“Será una reunión bilateral, reservada, en la cual vamos a actuar para coordinar nuestras relaciones. Los gobiernos son pasajeros, pero los países son eternos. Hay interés de Biden de conversar con nosotros”, dijo Bolsonaro a CNN Brasil.

Canadá

La Casa Blanca comunicó que Justin Trudeau había confirmado su asistencia al evento en una llamada directa con Joe Biden, en la cual charlaron sobre los temas a tocar en la cumbre.

Una de las prioridades del primer ministro de Canadá, según altos funcionarios canadienses, es la promoción de la democracia en el continente.

Chile

Antonia Urrejola, canciller de Chile, informó semanas atrás que el presidente de ese país, Gabriel Boric, asistirá a la Cumbre de las Américas a pesar de estar en contra de la exclusión de sus vecinos.

Esto fue posteriormente confirmado por el mismo mandatario, cuya presencia en el evento se convertirá en su primera instancia de carácter multilateral desde que asumió como jefe de Estado.

Colombia

El presidente colombiano, Iván Duque, confirmó su asistencia a la Cumbre de las Américas, en donde sostendrá reuniones con otros mandatarios y directivos de multinacionales, informaron este domingo 5 de junio fuentes oficiales.

El jefe de Estado dijo que el país llega con una política migratoria exitosa y con una estrategia de acción climática en la que tiene logros que puede mostrar: “Son dos temas que para el presidente (Joe) Biden son importantes, como anfitrión, pero son dos temas en los cuales Colombia, con los Estados Unidos, viene trabajando muy de la mano, al igual que con otros países de la región”.

Costa Rica

Costa Rica confirmó que finalmente asistirá a la Cumbre de las Américas tras poner en duda su participación frente a las exclusiones anunciadas.

“Vamos a llevar propuestas de integración regional, de colaboración, de que Costa Rica es un país que comparte valores con países de América sobre respeto a los derechos humanos, de protección al ambiente, propiedad privada, mano de obra capacitada y que el mundo debe venir a invertir y generar trabajos”, mencionó el presidente Chaves Robles a medios locales.

Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó su asistencia al evento el último 19 de mayo. El anuncio se dio en el marco de una visita al país sudamericano por parte de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

“El presidente Biden y yo coincidimos en temas que afectan a nuestros pueblos como el narcotráfico, la falta de empleo y, al mismo tiempo, sabemos que nuestras relaciones de amistad y propósitos de bienestar serán determinantes para superar los problemas”, añadió el mandatario ecuatoriano.

Panamá

Laurentino Cortizo confirmó en abril que participaría en el encuentro, aunque evidenció su desacuerdo con la exclusión de sus vecinos al decir que “Panamá aboga por una convocatoria amplia, inclusiva y de todos los países del continente”.

Agregó que el tema central a debatir en la Cumbre de las Américas debe ser “la recuperación económica pospandémica, más allá de la polarización que haya realmente en esa agenda común”.

Paraguay

El presidente Mario Abdo Benítez asistirá a la IX Cumbre de las Américas, anunció el último miércoles 4 de mayo el nuevo canciller paraguayo, Julio César Arriola, el mismo día que asumió el cargo.

Esto fue confirmado por Benítez el último jueves 2 de junio, en el que aseguró que presentará a su país como “estratégico para la inversión”.

Perú

El jueves 2 de junio, el Congreso peruano le dio permiso al presidente Pedro Castillo para que participe en la cumbre que tomará lugar la próxima semana en Washington, Estados Unidos. El mandatario no se ha referido personalmente al evento.

Cabe resaltar que el permiso antes mencionado, es un requisito para que los presidentes del país viajen al extranjero.

República Dominicana

Luis Abinader confirmó su participación en la cumbre y afirmó que respetaba la decisión de Estados Unidos sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Estados Unidos “es el país anfitrión y en ese sentido tiene la potestad de invitar a quienes ellos quieran”, indicó el mandatario en una rueda de prensa sobre la cita, que tendrá lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

Uruguay

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, viajará a la ciudad estadounidense de Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas.

La asistencia se confirma después de que el Senado aprobara la autorización para que Lacalle Pou se ausente por más de 48 horas del cargo, “a los efectos de participar en la IX Cumbre de las Américas”.

Presidentes que no asistirán a la Cumbre de las Américas

Bolivia

El presidente Luis Arce confirmó que no participará en la reunión tras la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En un contacto con los medios, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, declaró que Arce “va a mantener su posición” y no asistirá al evento hemisférico “en tanto exista una política de exclusión” sobre las naciones mencionadas.

Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no asistirá a la Cumbre de las Américas después de que Estados Unidos decidiera excluirlo de la lista de invitados.

“Puedo asegurar que en ningún caso asistiré”, dijo el Díaz-Canel en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que agradeció “la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones”.

El Salvador

El diario La Voz de América consultó fuentes de la Casa Presidencial de El Salvador respecto a la posible participación del presidente Nayib Bukele en la cumbre. La respuesta fue que hasta el momento el mandatario no había confirmado ni rechazado participar en el evento.

El panorama no ha variado desde entonces, el último 2 de junio, pero frente al pronto inicio de la reunión, muchos toman el silencio como una confirmación de rechazo.

Guatemala

Hasta el último 3 de junio, el canciller guatemalteco Mario Búcaro aseguró que el viaje del presidente Giammattei “aún no está confirmado” y enfatizó que están “evaluando todas las opciones”.

Sin embargo, el pasado 17 de mayo, el mandatario dijo en un evento público que creía que Estados Unidos “no lo iba a invitar” a la Cumbre de las Américas, razón por la cual adelantó: “yo ya mandé a decir que no voy a ir”.

Honduras

Hasta ahora la presidenta hondureña, la izquierdista Xiomara Castro, no había confirmado su asistencia a la Cumbre de las Américas, condicionando su participación a la invitación de todos los presidentes.

Ante la negativa de Estados Unidos, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, representará al país en el evento.

México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando, pero insisto, no hay prisa, estamos muy cerca, hay varios vuelos afortunadamente a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles y es hasta la semana que viene”, comentó en la conferencia de prensa el 3 de junio.

Nicaragua

Estados Unidos no invitó al presidente Daniel Ortega, quien antes de que se confirmara su exclusión, ya se había pronunciado en contra de la cumbre.

“Olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre No nos interesa esa cumbre, no enaltece a nadie”, reafirmó Ortega durante una actividad en Managua hace una semana.

Venezuela

Estados Unidos dijo el 26 de mayo que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro no estaría invitado a la Cumbre de las Américas. Pese a las restricciones, el mandatario aseguró en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que estará presente de manera simbólica.

“Nosotros tenemos nuestros trucos. No voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos”, afirmó Maduro, a la vez que insistió en que habrá “sorpresas”.

¿Qué temas se tocan en la Cumbre de las Américas?

Históricamente, estas reuniones han tocado temas como la promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo; el aumento de la competitividad económica; el mejoramiento del acceso a la energía limpia y a la tecnología de la comunicación; y al fortalecimiento de la seguridad regional y combate al tráfico ilícito.

En esta edición, además de la cumbre con los líderes de la región, Estados Unidos realizará tres foros oficiales: el noveno Foro de la Sociedad Civil, el sexto Foro de Jóvenes de las Américas y la cuarta Cumbre de CEO de las Américas.

“(El Gobierno busca fomentar) un mayor diálogo entre los jefes de Gobierno y los pueblos y empresas de las Américas para abordar los retos y oportunidades hemisféricos, como la inclusión social, la recuperación económica, el cambio climático, la democracia y la transformación digital”, explicó la administración de Biden sobre los foros.

AMLO no asistirá a inicio de la Cumbre de las Américas

Por Arturo Sánchez Jiménez

El presidente Andrés Manuel López Obrador no asistirá este lunes al inicio de la Cumbre de las Américas; confirmaron su presencia en la conferencia matutina en Palacio Nacional el 6 de junio por la mañana.

Sin embargo, desde principios de esta semana una delegación de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participa en esa ciudad en las negociaciones finales de los documentos que se adoptarán en el cónclave continental.

El equipo, encabezado por la representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, Luz Elena Baños, y Efraín Guadarrama, director de Mecanismos Regionales Americanos, promueve acuerdos sobre respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como en materia de integración y cooperación regionales.

Temas diversos

Ambos participan en la reunión preparatoria de la novena Cumbre de las Américas, sesiones de trabajo donde coordinaciones regionales revisan los proyectos de compromisos políticos en energía limpia y renovable, salud y resiliencia, futuro verde y sostenible, transformación digital y gobernabilidad democrática, de acuerdo con fuentes oficiales.

La organización oficial de la cumbre, a cargo de Estados Unidos, ha reportado que se trata de la última reunión antes del inicio del encuentro de mandatarios. “Con el liderazgo del gobierno de Estados Unidos, los coordinadores nacionales discuten el proyecto de compromiso político a favor de la construcción de una región más resiliente, sostenible y equitativa”.

Los acuerdos serán parte de los resultados de la novena Cumbre de Las Américas.

“Como lo instruyó el canciller Marcelo Ebrard, México defenderá la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, promoviendo la cooperación y el diálogo entre todos los países del hemisferio”, señaló Guadarrama en redes sociales. Agregó que en las negociaciones “México se mantiene firme en la defensa de sus principios constitucionales, su soberanía, el diálogo hemisférico inclusivo y la cooperación”.

Ebrard dijo el viernes que el país ya tiene formada la delegación que participará en la Cumbre y que los documentos que el país presentará ya están listos. Éstos incluyen movilidad laboral, migración y generación de energía, entre otros temas, mencionó en un encuentro con periodistas.

Ahí también dijo que el presidente López Obrador acudirá personalmente a la Cumbre de las Américas, como ha manifestado, si todos los países del continente son invitados a la reunión regional, y que de lo contrario no lo hará, aunque sí irá una delegación mexicana.

La inclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en el cónclave, como han solicitado México, Bolivia, Argentina, Chile, Honduras y otros países, aún no está descartada oficialmente por Estados Unidos; sin embargo, analistas han señalado que es un escenario improbable.

Grupos sociales darán la otra versión del hemisferio en la Cumbre de las Américas

Por David Brooks

La novena Cumbre de las Américas arranca este lunes en Los Ángeles por cuatro días de retórica oficial hemisférica llena de frases grandilocuentes sobre los principales temas – migración, cambio climático, salud, la transformación digital y la palabra “democracia” en todo – la cual será contrastada por reuniones paralelas de cientos de organizaciones sociales y de ONG que ofrecerán otra versión de las realidades en el hemisferio.

El programa oficial que se desarrolla entre el 6 y 10 de junio culmina con el encuentro de líderes y otros representantes oficiales del hemisferio. Además, el programa oficial incluye un Foro de la Sociedad Civil, un Foro de Jóvenes de las Américas y la Cumbre de CEO de las Americas. El enfoque oficial es: “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”.

Como se ha hecho en paralelo con varias cumbres anteriores, se han programado reuniones de diversos sectores sociales, ONG, tanques pensantes y centros universitarios. Estas incluyen una “Cumbre de los Pueblos” que incluye tres días de actividades enfocadas en “imaginar un nuevo mundo que de prioridad a la democracia de los ciudadanos”

También se realiza un encuentro continental de representantes de pueblos indígenas entre el 5 y 10 de junio.

Fuente: Agencia Nodal | Página 12 | La República | La Jornada