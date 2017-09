Comas : clausuran pollerías que vendían alimentos en mal estado

La Municipalidad Distrital de Comas a través de la Sub Gerencia de Control Municipal, con apoyo de la Sub Gerencia de Defensa Civil y la Sub Gerencia de Salud y Control Ambiental liderados por al Alcalde encargado Ulises Villegas; realizó el día de hoy viernes 14 de setiembre, un operativo inopinado en pollerías de la zona de la Avenida Belaunde Oeste, clausurando tres de ellas por encontrar en sus cocinas alimentos en mal estado de salubridad y estar en pésimas condiciones higiénicas.

Estas pollerías se encuentran ubicadas en la Av. Belaunde N° 395, 399 y 391 (Pollería El Rey, Pollería Harike y una que no contaba con razón social) adicional a los alimentos en mal estado se encontró problemas con la seguridad, por lo que se les aplicó una multa equivalente al 20% de la UIT ya que no contaba con extintores por lo que se procedió a su clausura temporal de acuerdo a ley.

El Dr. Ulises Villegas manifestó que estos operativos se van a realizar a diario para el bienestar de los pobladores Comeños.

