Colombia: Petro anuncia que si gana restablecerá las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela

“Restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela”: Petro

El candidato presidencial Gustavo Petro reanudó este jueves en Cúcuta , ciudad fronteriza con Venezuela, su campaña en una plaza pública luego de una interrupción de tres días por un supuesto plan para atentar contra su vida. En un discurso, el aspirante a la Casa de Nariño prometió restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, así como la apertura de la frontera común que se interrumpió desde 2015 por orden de Nicolás Maduro.

Con un notable refuerzo de su seguridad, que incluyó guardaespaldas con escudos que subieron con él a la tarima y un chaleco blindado que se le notaba por debajo de la camiseta de colores rojo y negro del club de fútbol Cúcuta Deportivo , Petro se dirigió a la multitud de simpatizantes que lo esperaban desde temprano, sin importarles el calor de esta región de Colombia.

Petro dijo que en su plan de gobierno contempla para el departamento de Norte de Santander, como la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, así como restablecer las relaciones diplomáticas que fueron rotas el 23 de febrero de 2019 por Maduro luego del intento del líder opositor Juan Guaidó de entrar en su país desde Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria.

“Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cucuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, declaró.

Según el candidato, el presidente Iván Duque ha manejado mal la situación de la frontera y la relación con Venezuela. “Los destinos de Colombia y de Venezuela van por la misma senda, hasta se parecen a sus gobernantes, porque no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque”, aseguró.

En el encuentro, el candidato también habló sobre el ferrocarril que hace años funcionaba en frontera desde Cúcuta hacia el Táchira (Venezuela), el que calificó como un excelente proyecto para mejorar las relaciones comerciales.

Con refuerzo de seguridad, Petro reanudará su gira por el país en Cúcuta

Esta semana ha sido atípica para la campaña de Gustavo Petro. Desde el lunes, el candidato presidencial emitió un comunicado anunciando la cancelación de su visita al Eje Cafetero por un supuesto plan para acabar con su vida. Este jueves, después de una reunión con el Gobierno, un refuerzo en su seguridad y cambios en la agenda, el líder del Pacto Histórico retoma su gira por el país.

La primera parada es Cúcuta, capital de Norte de Santander. El candidato tenía agenda desde las 9:00 a. m., con una rueda de prensa a la que no asistió. El exprecandidato presidencial Alfredo Saade y representantes de la campaña de la región respondieron preguntas de los periodistas y presentaron excusas a nombre de Petro.

Voceros de la campaña de Gustavo Petro le contaron a SEMANA que, por problemas logísticos sin confirmar, el aspirante llegará tarde a la ciudad fronteriza, en la cual tuvo que cancelar todos sus compromisos de la mañana.

Tenía agendado un encuentro titulado Petro te escucha, el cual también se tuvo que cancelar. A la 1:00 p. m. se programó un almuerzo con empresarios de Norte de Santander y, a eso de las 3:00 p. m., el candidato debía reunirse con excandidatos a las circunscripciones especiales de paz. Pero, por ahora, todo apunta a que Petro no podrá asistir.

Sin embargo, lo que sí está en pie es el reencuentro con la plaza pública después de las amenazas contra su vida. Se hizo la convocatoria a sus adeptos en Cúcuta desde que se confirmó la agenda y en horas de la mañana se montó la tarima en la Ciudadela Juan Atalaya. La manifestación está programada para las 5:00 p. m.

Frente a la visita del candidato, la Policía en Cúcuta fortalece la presencia en los lugares en los que estará Petro. Todo esto se suma al refuerzo en seguridad que recibió por parte del Ministerio del Interior el martes pasado.

Según el ministro Daniel Palacios, la idea es que Petro pueda continuar con su agenda de campaña sin problema alguno, sobre todo en las actividades de plaza pública. Por esa razón, se le informó que cuando haga este tipo de actividades contará con dispositivos especiales para él y su familia.

A Cúcuta viajará en avión privado con dos hombres de seguridad. Antes de su llegada, una avanzada de seguridad lo espera para garantizar que no existan amenazas previas.

“Como lo habíamos mencionado, se iniciaron las investigaciones criminales por parte de la Fiscalía General por las denuncias y también el trabajo articulado con la Policía. Como lo habíamos mencionado, era importante recibir la información por parte de la campaña. Hemos concluido una reunión con el candidato presidencial Gustavo Petro, donde revisamos la manera de seguir garantizándole la seguridad al candidato”, afirmó después de la reunión.

El senador Armando Benedetti, mano derecha del candidato, también confirmó que desde este jueves se reanuda la agenda de reuniones, citas, entrevistas y encuentros con el candidato.

El viernes se espera que pueda ir a Valledupar, el sábado a Bolívar y el domingo visitará el Chocó. El Eje Cafetero, por el momento, no se ha reagendado para otra fecha.

A pesar de que Petro regrese a la plaza pública y a visitar los territorios, no ha vuelto a asistir a debates y Benedetti confirmó que están evitándolos. La razón serían los ataques de Federico Gutiérrez en su contra.

A pocas semanas del 29 de mayo, a pesar de las supuestas amenazas en su contra, Petro sigue siendo puntero de las encuestas y su fuerte son las manifestaciones públicas en los territorios. Con los debates a un lado, seguirá dependiendo del contacto con la gente en medio de sus visitas.

Fuente: Agencia Nodal | Blu Radio | Semana