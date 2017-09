Claudia Ramírez en sexy vídeo de Ralph Armon

La modelo colombiana Claudia Ramírez es la protagonista del vídeo clip del cantautor peruano Ralph Armon titulado “La Manera”, donde la chica muestra sus encantos en las escenas que derrocha sensualidad al cien por ciento.

Tras el éxito obtenido con “Dame más”, donde tuvo a Flavia Laos como protagonista, Ralph reaparece en el ámbito musical con esta nueva propuesta y en esta oportunidad teniendo a Claudia Ramírez como modelo de su vídeo clip.

“Claudia me apoyó en todo momento, la atendimos como se merecía la modelo de mi vídeo y encantada por la propuesta de participar en el vídeo. Cuando terminamos el trabajo, me comentó que quedó encantada con la realización. Me sentí cómodo al trabajar con ella”, comentó.

Ralph espera que el vídeo clip “La Manera” con la presencia de Claudia llegue a más likes en YouTube para que sea un éxito rotundo gracias a los miles de seguidores que cuenta en sus redes sociales.

Ralph Armon es limeño de nacimiento. Desde muy chico tenía inclinaciones artísticas como en el canto, la actuación y el baile, pero mi fuerte era la declamación.

Siempre destacó por ser un gran orador y poeta. Pasó por un par de talleres de teatro, se dedicó de lleno a la universidad hasta que decidió dedicarse al 100% al arte en el 2014, con 19 años empieza a estudiar producción musical.

Ralph Armon invita a sus fans para que compartan y disfruten del sexy vídeo clip que realizó al lado de la colombiana Claudia Ramírez con el tema “La Manera”, que promete ser todo un éxito. Asimismo pueden encontrar la canción en todas las plataformas virtuales como Spotify, Itunes, Deezer, etc.

