Científicos peruanos desarrollan vacunas para prevenir enfermedades aviares

Estas vacunas autóctonas presentan mejores características y mayor efecto de protección que las extranjeras.

El equipo de investigación y Desarrollo Quimtia S.A., empresa ganadora de la convocatoria incorporación de investigadores del Concytec, a través de su unidad ejecutora Prociencia, trabaja en la creación de vacunas para el sector avícola, especialmente en virus endémicos existentes en nuestro país, como la hepatitis por cuerpos de inclusión, el virus de Newcastle, el virus de laringotraqueitis y el síndrome de baja postura, que afectan a la sanidad avícola.

“El peruano es un alto consumidor de carne de pollo, de hecho, es su principal proteína. En el Perú se consumen alrededor de 50.9 kilogramos de pollo por habitante al año aproximadamente. Ante esto, se reportan brotes de hepatitis por cuerpos de inclusión en los pollos de engorde, estas enfermedades traen consigo un impacto en el incremento del costo de producción, es por ello que buscamos diseñar una vacuna con cepas locales que puedan limitar o remediar la cantidad de brote que se da en el país”, afirmó Alfredo Mendoza Espinoza, coordinador técnico del proyecto Quimtia.

El objetivo de este proyecto es migrar a una nueva tecnología, a través de una plataforma de cultivo celular. Para eso se ha construido e inaugurado un nuevo laboratorio con equipamiento de punta, tanto para la parte productiva como la de análisis como tal, es decir, potenciar el control de calidad de lo que en esta planta se producirá.

Por su parte, Melanie Caballero García, jefa de investigación y desarrollo de Quimtia, explicó que el propósito de este estudio es migrar la replicación viral del huevo embrionado libre de patógenos específicos (SPF) hacia líneas celulares como único sustrato, este cambio impactará en la rapidez de respuesta hacia nuestros clientes.

“Nosotros vamos a tener que usar menos logística de importación de huevos SPF, también vamos a tener menor carga de residuos biológicos, es decir, menos desechos por las cáscaras del huevo. Cuando hay alguna enfermedad en las aves dada la gran cantidad de aves que se crían en simultáneo, el impacto económico es fuerte, se enferma un ave se enferman muchas, hay que cuidar mucho el costo de la producción avícola, y una de las maneras es incrementando la sanidad a través de las vacunas”, subrayó.

«El apoyo financiero de Concytec fue una gran motivación para todos nosotros, pues nos ha permitido construir un nuevo laboratorio, equiparlo y potenciar su capital humano. Con el financiamiento se ha podido contratar a cinco investigadores, entre ellos, tres con doctorado. El 14 de enero del 2020 empezamos a ejecutar el proyecto, y en plena pandemia a pesar de la incertidumbre y la crisis, descubrimos el prototipo biológico que protegería a los pollos peruanos del Adenovirus aviar tipo 1, causante de la hepatitis por cuerpos de inclusión”, sostiene Alfredo Mendoza.

Cabe señalar que esta iniciativa beneficiará, en primera instancia, al medio ambiente y, por consiguiente, a la sociedad, pues se minimizan grandemente los riesgos de contaminación medioambiental. Además, generará conocimiento en varias áreas científicas, como la inmunología, biotecnología, biología celular y virología.

Esta propuesta cuenta con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y es financiada por Concytec con apoyo del Banco Mundial.

Fuente: Agencia Andina